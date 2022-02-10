Останні кілька тижнів Cardano (ADA) має проблеми. Загальний крипторинок відновлюється, і ADA повільно піднімається. Монета почала демонструвати деякі ознаки бичачого імпульсу, коли протягом останніх кількох днів її ціна піднялася до 1,2 долара. Проте потім ця тенденція до зростання сповільнилася. Чи впаде ADA нижче позначки в 1 долар? Нижче зробимо аналіз, а спочатку давайте розглянемо деякі важливі моменти:

Cardano (ADA) отримав значний бичачий тренд, який підняв його до 1,2 долара протягом останніх кількох днів, це зростання становило приблизно 13%.

Однак монета зіштовхнулася з жорстким опором біля цього порогу і на момент виходу статті торгувалася за 1,18 долара.

Якщо тиск продажів триватиме, цілком ймовірно, що Cardano (ADA) може впасти до зони підтримки в 1 долар і нижче.

Джерело даних: Tradingview

Cardano (ADA): аналіз цін на найближчу перспективу

Протягом останніх 6 днів бикам вдалося підняти ціну на 13%, проте тепер зрозуміло, що Cardano (ADA) втрачає імпульс біля позначки в 1,2 долара. На момент написання статті токен ADA торгувався за 1,19 долара. Хоча це лише трохи нижче, ніж 1,2 долара, та монета зіштовхується з величезним опором в цій зоні.

Очікуємо, що альткоїн знову впаде до позначки в 1 долар. Окрім того, інші індикатори також демонструють певний ведмежий прогноз. Наприклад, ADA торгується нижче, ніж його 50-денна проста ковзна середня. Якщо бики не зможуть підняти токен вище 1,2 долара, то падіння до 1 долара буде неминучим.

Чи варто все-таки інвестувати в Cardano (ADA)?

Протягом останніх кількох тижнів Cardano (ADA) дещо ослаб. Він не демонструє потужний бичачий тренд, який мають багато інших основних монет. Отож, у вас може виникнути питання, чи варто все-таки зараз інвестувати в ADA.

Відповідь буде Так. Cardano є однією з головних монет на ринку, тому ще має велику приховану цінність, особливо з довгострокової точки зору.