У понеділок ціна біткоїну різко впала й опустилась нижче 30 000 доларів. Це найнижчий рівень починаючи з липня 2021 року.

Оскільки розпродаж на криптовалютному ринку віддзеркалював шторм, що спостерігався на Волл-стріт в понеділок, біткоїн сягнув мінімуму в 29 996 доларів, і понад 40% його пропозиції стали нереалізованою втратою. Згідно з мережевими даними Glassnode, якщо порівняти поточні перспективи з ведмежим ринком 2018 року, то цілком ймовірно, що втрати будуть збільшуватися.

Картина може стати ще гіршою, враховуючи короткострокову кореляцію біткоїну з акціями, а це означає, що через підвищення ставок та макроекономічні проблеми акції будуть падати, що може призвести до різкого падіння BTC. Перспективи для біткоїну виглядають дуже похмуро, адже він може опуститися нижче 28 000 доларів.

Однак, за словами Періанн Борінг, генеральної директорки та засновниці Палати цифрової торгівлі, таке падіння — це «величезна можливість для покупки».

«Все впало», – зазначила Борінг у вівторок в інтерв’ю каналу CNBC у програмі «Squawk Box», вказуючи на розгром, який спостерігається на ринках акцій та облігацій через посилення політики ФРС. Низькі ціни дають можливість придбати актив, про це вона заявила Ендрю Россу Соркіну з каналу CNBC.

"Bitcoin has only been around for 13 years. This is the first time that #bitcoin is experiencing a Fed tightening," says @PerianneDC on the recent #crypto sell off. "Everything is down … this is the Wall Street mantra at play: Don't fight the Fed." pic.twitter.com/hMjz5wmXi4

— Squawk Box (@SquawkCNBC) May 10, 2022