Багато людей заробили мільйони на мем-монетах. Це криптоактиви, ринкова капіталізація яких за дуже короткий час зросла від нуля до мільярдів доларів. Тому ви вас розуміємо, якщо ви плануєте інвестувати в мем-монети. Зазвичай для таких монет характерно:

В основному це спекулятивні активи, які мають дуже малу базову вартість.

Мем-монети дуже схильні до різких коливань.

Буквально кожен може запустити мем-монету з будь-якого місця.

Якщо ви хочете розбагатіти за допомогою мем-монет, є декілька монет, які варто розглянути прямо зараз.

Floki Inu (FLOKI)

Floki Inu (FLOKI) — це мем-монета, яка, здається, вже дозріває і готова вибухнути. Це одна з тих мем-монет, що, на нашу думку, має великий потенціал для успіху.

Більше того, якщо подивитися на її цінову дію, ви побачите дуже недооцінену мем-монету, яку широко висвітлюють в соціальних мережах. На момент написання статті FLOKI торгувався за 0,00003295 долара, його ринкова капіталізація становила 300 мільйонів доларів.

SafeMoon (SAFEMOON)

Хоча SafeMoon (SAFEMOON) існує на ринку вже певний час, він ще не розкрив того потенціалу, який, на нашу думку, він має. Натомість монета в основному торгується стабільно. Однак цілком ймовірно, що в майбутньому вона сягне величезних масштабів.

Наразі ринкова капіталізація SafeMoon становить близько 350 мільйонів доларів. Ми не беремося стверджувати, що вона може досягти 20 мільярдів доларів, як у Shiba Inu чи інших, та дуже вірогідно, що монета може принести більше прибутків. Безумовно, вона варта вашої уваги.

Looser coin (LOWB)