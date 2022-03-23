Mina залучила від інвесторів 92 мільйони доларів, ці гроші підуть на розширення її екосистеми.

Mina прагне стати лідером у сфері розумних контрактів з нульовим знанням.

Зараз Mina має тенденцію до зростання, оскільки інвестори очікують, що після поточного раунду фінансування ціни будуть зростати.

Mina MINA/USD є одним з найбільш перспективних проєктів на даний момент. Це одна з криптовалют, яка працює над створенням розумних контрактів, в основі яких лежить конфіденційність. Це має важливе значення, тому що з появою Web 3.0 конфіденційність буде однією з найважливіших речей, на якій люди будуть зосереджувати увагу. І це цілком логічно, якщо врахувати, що однією з найбільших проблем Web 2.0 є централізація влади в руках кількох великих корпорацій та комерціалізація персональних даних.

Окрім того, що Mina взяла на себе один із найбільших аспектів крипторинку, зараз вона має ресурси, щоб реалізувати свої плани. 17 березня Mina оголосила, що залучила 92 мільйони доларів у рамках раунду фінансування, який очолили такі важковаговики криптогалузі: FTX Ventures, Three Arrows та інші інвестори.

Mina збирається використати ці кошти, щоб реалізувати своєї цілі і стати блокчейном номер один у розробці розумних контрактів з нульовим знанням.

Цей крок, схоже, схвилював інвесторів, і це позначилось на його ціновій дії. За минулий тиждень Mina зросла на 36% і має одні з найкращих результатів за тиждень. Mina продовжує набирати обертів, а це свідчить про те, що інвестори очікують, що в короткостроковій та середньостроковій перспективі її ціна буде зростати.

Ковзні середні вказують на більші прибутки

Джерело: TradingView

Протягом останніх 24 годин Mina користувалася популярністю. У цей період її 20-денна МА перевищила 50- та 100-денні ковзні середні. Це свідчить про те, що ціна зростає прискореними темпами. Якщо обсяги купівлі зростуть на всьому ринку криптовалют, найближчим часом MINA може з легкістю піднятися вище 3 доларів.

Висновок

На даний момент Mina активно набирає обертів. Усі ковзні середні стають збільшуються, що вказує на те, що ціна MINA може піднятися в короткостроковій перспективі. Таку динаміку її ціни спричинила новина про те, що MINA залучила від інвесторів 92 мільйони доларів, які підуть на розвиток цієї екосистеми.