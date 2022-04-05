На початку року відбувалися масові розпродажі Near Protocol (NEAR) , але зараз, схоже, токен вже повністю відновився. Дійсно монета почала компенсувати втрати задовго до того, як пожвавився загальний ринок, і відтоді вона підтримує цей висхідний тренд. Розглянемо деякі деталі:

З кінця лютого NEAR стабільно дорожчає.

За цей час монета подолала кілька важливих зон опору.

Однак через посилення ліквідації довгих позицій альткоїн може зазнати удару.

Джерело даних: Tradingview

Які ризики супроводжують Near Protocol (NEAR)

Той стійкий підйом, що демонстує NEAR починаючи з кінця лютого, був досить вражаючим. Зараз монета торгується значно вище своїх 200- та 50-денних простих ковзних середніх, що вказує на бичачий імпульс.

Фактично NEAR є однією з небагатьох монет у топ-20, якій вдалося подолати 200-денну SMA. Індикатор RSI також свідчить про подальше зростання. Найближчими днями монета може подолати позначку в 20 доларів. Однак, незважаючи на цю вражаючу висхідну тенденцію, є одна річ, на яку інвесторам варто звернути увагу.

За даними Coinglass, серйозно посилилась ліквідація довгих позицій. По суті, це означає, що інвестори, які придбали NEAR, щоб утримувати його протягом тривалого періоду часу, вже втратили кошти. Зараз залишається велика кількість коротких позицій, але це означає, що такі інвестори, можливо, захочуть зафіксувати прибутки. Якщо це станеться (що, відверто кажучи, цілком реально), висхідна тенденція, яку демонструє NEAR, значно сповільниться.

Чому все-таки варто придбати NEAR?

Незважаючи на такий ризик зниження, NEAR продовжує зростати, і він має дуже гарні шанси продемонструвати ще більше прибутків у найближчій перспективі, і лише потім може відбутися відкат. Однак рекомендуємо зафіксувати прибутки, коли монета сягне позначки 20 доларів. У такому разі чистий прибуток буде становити приблизно 25% від поточної ціни.