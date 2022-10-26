Було анонсовано Metacade. Чому, на нашу думку, ця криптовалюта може бути новим чудовим варіантом для купівлі

Оскільки зараз панує ведмежий ринок, і всі перебувають в пошуках нової перспективної криптовалюти, на передній план вийшли токени метавсесвіту, адже вони, можливо, мають найбільший потенціал зростання. Нещодавно стало відомо про Metacade – новий розумний проєкт у просторі метавсесвіту, і розмови, які ведуться навколо галузі розваг, вказують на те, що він може перерости у щось велике.

Сьогодні ми детально обговоримо цей перспективний проєкт і розглянемо основні причини, чому Metacade може стати тією новою найкращою криптовалютою, яку варто придбати в 2023 році.

Чому варто інвестувати в метавсесвіт?

Насамперед варто згадати потенційні переваги інвестування в метавсесвіт. За даними ReportLinker , очікується, що глобальний ринок метавсесвіту зросте з 2,3 трлн гривень (у стільки він оцінюється у 2022 році) до колосальних 15,9 трлн гривень у 2027 році, тобто за п’ять років збільшиться на цілих 590%.

Окрім того, за даними Crypto.com , передбачається, що ігри на основі блокчейну будуть розвиватися в 10 разів швидше, аніж звичайні ігри. Ймовірно, кількість гравців та обсяги інвестицій серйозно збільшаться, тому проєкти метавсесвіту можуть стати лідером серед інвестиційних проєктів у криптопросторі, які принесуть значні прибутки в майбутньому.

Що таке Metacade?

За своєю суттю Metacade – це онлайн-тусовка для спільноти Web3, де однодумці можуть зустрітися, пограти та дізнатися про найкращі ігри. Але окрім того, Metacade планує розширити свою платформу й перетворити її із центру для ентузіастів на ресурс для розробки GameFi, а також створити нові можливості як для розробників, так і для геймерів.

Орієнтуючись на інтереси своєї спільноти, Metacade планує залучити геймерів до галузі, яку вони люблять, і повернути учасникам спільноти можливість розробляти ігри. Команда, яка стоїть за Metacade, створює простір, в якому гравці можуть отримувати винагороди за покращення платформи. Отримати їх можна, якщо взаємодіяти з розробниками ігор, або якщо просто застейкати свої ексклюзивні токени MCADE задля майбутніх перспектив.

Чому Metacade може стати новим чудовим варіантом для купівлі?

Універсальна платформа

Важливим аспектом культури Web3 є наголос на децентралізації. З точки зору справедливості децентралізація є чудовим варіантом, однак з організаційної точки зору вона створює проблеми: досить часто ресурси тут розпорошені, що потенційно може призвести до нерівномірного доступу до платформ, які пропонують Play2Earn-ігри.

Metacade прагне поєднати в собі найкраще від цих двох сторін: платформа, яка в одному місці містить усе, що вам може знадобитися, і при цьому зберігає децентралізацію. Зробити команді це вдається, бо вони об’єднують різні аспекти: чат, гра, навчання, робота та гранти; водночас через децентралізовану автономну організацію (DAO) вони дозволяють спільноті визначати майбутнє Metacade. Зрештою, це означає, що більше гравців матимуть доступ до неймовірних можливостей, і все це на одній платформі.

Розпочніть свою кар’єру в GameFi

У 2024 році Metacade планує офіційно запустити власну робочу область. Це дозволить розробникам ігор публікувати вакансії для спільноти Metacade: можна буде як тестувати ігри кілька годин, так і знайти роботу на повну ставку в передових компаніях, які активно займаються Web3.

Наразі пошук таких можливостей значною мірою залежить від того, чи знаєте ви потрібних людей, або ж чи обираєте правильні місця для пошуку. Metacade прагне надати кожному рівний доступ, адже враховується ваш талант, а не те, кого ви знаєте.

Фінансування базових розробок

У майбутньому Metacade покладає великі надії на запуск Metagrants. Завдяки Metagrants ігрова спільнота отримає унікальну можливість профінансувати улюблені проєкти, використовуючи системи голосування. Розробники публікують свої потенційні ідеї, а гравці можуть проголосувати за своїх улюбленців. Переможці отримають гранти, які допоможуть в розробці їхніх проєктів, що мають підтримку спільноти. Окрім того, згодом гравці зможуть взяти участь у тестуванні проєкту, а також залишити свої відгуки, маючи ранній доступ.

Пізніше Metacade планує створити віртуальну аркаду, де будуть ігри, створені та схвалені спільнотою Metacade. Такі характеристики свідчать про те, що, можливо, це буде нова найкраща криптовалюта, на яку варто звернути увагу.

Заробляйте більше на іграх Play2Earn

Однією з головних цілей Metacade є розширити доступ, щоб звичайний гравець Play2Earn мав найкращу інформацію про найновіші ігри. Metacade планує надавати ці дані, використовуючи систему відгуків, таблиці лідерів і бази контенту, за допомогою яких користувачі зможуть ділитися своїми порадами стосовно того, як отримати від ігор максимальну віддачу, а також гроші.

Наприклад, коли ви опублікуєте відгук, ви отримаєте в якості нагороди токен Metacade – MCADE. А що буде, якщо ви зробите допис про максимізацію прибутку від якоїсь конкретної гри? Вам також заплатять.

Чи варто вважати Metacade однією з найкращих нових криптовалют, які підходять для купівлі?

Якщо ви в пошуках новинок, а також хочете знайти перспективні проєкти, то завдяки своїм унікальним особливостям Metacade буде потужним гравцем у майбутньому. Враховуючи той факт, що цей проєкт орієнтується на спільноту та має детальне реалістичне бачення майбутнього, Metacade, ймовірно, серйозно вплине на майбутнє метавсесвіту.