Бичачий забіг токена Crypto.com (CRO) дещо сповільнюється

Протягом останніх кількох днів Crypto.com (CRO) демонструє певну тенденцію до зростання, і криптовалюта швидко відновлюється після січневих мінімумів. Хоча в цілому загальний ринок криптовалют відновлюється також, схоже, що токен CRO дещо сповільнює свою ходу. Та як глибоко він може впасти? Розглянемо деякі важливі моменти:

На момент написання статті токен CRO торгувався за 0,4241 долара, тобто за останні 7 днів зріс на 13%.

Очікується, що поточний бичачий забіг сповільниться десь близько 50- та 100-денної простої ковзної середньої в районі 0,5 долара.

Низхідний тиск може підштовхнути CRO до наступної зони підтримки в 0,316 долара, що буде різким падінням від поточного максимуму.

Джерело даних: Tradingview.com

Crypto.com (CRO): цінова дія та її аналіз

Після страшного обвалу на ринку криптовалют, що відбувся цього місяця, токен CRO відновився більш швидко та різко, ніж інші. Коли його ціна майже миттєво відскочила від січневих мінімумів, вона рухалася більш-менш по V-подібній траєкторії.

Дійсно після того, як монета сягнула дна близько 0,324 долара, вона вже зросла більше ніж на 35%. На нашу думку, це зростання ще не завершилось, і токен ще має достатньо палива, щоб сягнути своїх 50- та 100-денних SMA.

У такому разі CRO зросте десь до 0,5 долара, що перевищує поточну ціну на понад 12%. Та на позначці в 0,5 долара токен часто зіштовхується з величезним опором. Малоймовірно, що нинішній бичачий тренд підніме його вище цього порогу. Насправді CRO може впасти ще більше, а потім він консолідується і знову підніметься.

Чи варто купувати Crypto.com (CRO)

Crypto.com — це велика біржа з високою популярністю. Окрім того, ця біржа зробила кілька важливих кроків, щоб залучити більше трейдерів на свою платформу. Отож, як довгостроковий інвестиційний актив, ця монета варта вашої уваги. Короткострокові спекулянти також можуть спробувати скористатися поточною висхідною хвилею, але якщо ціна буде десь в районі 0,5 долара, не забудьте розпродати свої запаси.