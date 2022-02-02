За день Solana зросла більше ніж на 10%

Solana знайшла підтримку на рівні 81 долара і зараз зростає.

Наразі SOL/USD торгується за 108,5 долара.

Наступний рівень опору знаходиться на позначці 120 доларів.

Ціна Solana наразі формує бичачий тренд, і ми очікуємо, що нинішня консолідація завершиться проривом бар’єру в 112 доларів. Якщо сьогоднішній прорив буде досить потужним, експерти вважають, що наступного тижня потенціал токена до зростання буде ще більшим.

Ціна намагається перевищити 120 доларів, і жодні точки опору не заважають їй сягнути цього рівня.

Коливання ціни SOL/USD за останні 24 години: чи є шанс на позитивний розворот?

Пара SOL/USD наразі торгується на рівні 108 доларів, і з’являється бичачий тренд. Існують дуже слабкі ознаки негативної тенденції, тому ми рішуче налаштовані на зростання SOL/USD.

Тим не менш, у цій зоні спостерігалася значна купівельна активність, і точка підтримки біля позначки в 90 доларів зупинила ведмежий тренд. Ціна піднялася, подолала опір 100 доларів і відчула короткостроковий опір на рівні 110 доларів, а потім консолідувалась, створивши на годинному графіку симетричний трикутник. Це може призвести до ще одного прориву вище позначки в 115 доларів.

Джерело: TradingView

Ціна Solana подолала рівень опору в 110 доларів, що вказує на можливе бичаче зростання найближчими днями або тижнями.

В результаті, схоже, цього тижня пара SOL/USD буде торгуватися в районі 120-130 доларів. Передбачаємо, що буде лише декілька падінь, а потім почнеться значний висхідний тренд.

В даний час ціна знаходиться вище 23,6% рівня корекції Фібоначчі на рівні 95,08 долара і намагається подолати поріг в 100 доларів. Поточна ціна вище лінії 100 EMA і становить 96 доларів. Не видно жодних ознак, що найближчим часом буде суттєвий відкат.

Показник MACD в даний момент перебуває в бичачій зоні, і його сигнальна точка показує надійний сигнал Купувати після того, як протягом вихідних ціна піднялася вище лінії MACD.