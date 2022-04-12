Схоже, Kava (KAVA) демонструє декілька бичачих сигналів. І це при тому, що монета різко падає після нещодавнього ралі. Наразі KAVA збирається консолідуватися перед наступним ривком, який вона може здійснити раніше, аніж ви думаєте. Розглянемо останні новини:

У майбутньому KAVA може піднятися до 6,68 долара.

Монета торгується вище важливої зони підтримки в 4,13 долара.

KAVA знаходиться ближче до свого ATH порівняно з іншими альткоїнами.

Джерело даних: Tradingview

Чи може Kava (KAVA) піднятися до 6,68 долара

На відміну від більшості альткоїнів на ринку, KAVA тримається дуже стійко попри нещодавній тиск. Наприклад, у той час як більшість альткоїнів впали майже на 90% від своїх історичних максимумів, KAVA має набагато кращі результати і торгується приблизно на 45% нижче свого ATH.

Зараз монета знаходиться на стадії консолідації. Якщо бики утримають важливу підтримку на рівні 4,13 долара, то, ймовірно, найближчим часом буде бичачий прорив, який наблизить KAVA до позначки в 6,68 долара. Окрім того, KAVA різко піднялася від мінімуму 2022 року. У лютому вона впала десь до 2,55 долара, але відтоді зросла більше ніж на 100%.

Ми очікуємо, що найближчим часом цей бичачий імпульс продовжиться. Імовірно, що KAVA перевищить 5 доларів у наступні дні, а потім знову консолідується і спробує подолати позначку в 6,68 долара. Якщо це станеться, поточна ціна монети зросте на 55%.

Чи варто купувати Kava?

Здається, KAVA готова активно зростати найближчими тижнями. Саме тому зараз просто ідеальний час, щоб придбати монету. Однак поспостерігайте за нею кілька днів.

Якщо бики зможуть утримати підтримку в 4,13 долара, тоді ви можете заходити на ринок. Точки виходу повинні бути близько 5 і 6 доларів. Що стосується довгострокових інвестицій, KAVA має чудові фундаментальні основи і має стати гарним доповненням до вашого портфелю.