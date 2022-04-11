Кращі криптовалюти, які варто придбати до кінця 2022 року
2021 рік був визнаний одним із найкращих для криптоактивів. Багато монет показали високі результати в минулому році, і була надія, що ця тенденція збережеться і в 2022 році. Однак ринок дещо забуксував і втратив частину імпульсу, який ми бачили наприкінці 2021 року. Але 2022 рік ще може принести гарні прибутки від криптоінвестицій. І ось чому:
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Наразі інші активи, зокрема акції, знаходяться під високими ризиками.
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Цілком ймовірно, що у 2022 році криптовалюти переженуть традиційні активи з величезним відривом.
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Ринок криптовалют дещо впав, саме тому зараз ідеальний час для інвестицій.
Отож, якщо ви плануєте протягом найближчих місяців додати кілька криптоактивів до свого портфелю, нижче зазначимо 3 монети, які вам варто розглянути.
Ethereum (ETH)
За останні кілька місяців з мережею Ethereum (ETH) сталося багато позитивних змін. Цей ланцюг переходить на механізм консенсусу proof of stake, а це допоможе підвищити його масштабованість та ефективність.
Джерело даних: Tradingview
Також очікується, що цього року Ethereum повідомить про рекордні збори, адже все більше і більше DAPP з’являється в його екосистемі. Враховуючи той факт, що ETH досить суттєво впав з максимумів 2021 року, рекомендуємо вам придбати цей актив.
STEPN (GMT)
Протягом останніх кількох місяців багато людей сподівається, що метавсесвіт значно збільшиться. 2022 рік вважають роком підйому токенів метавсесвіту, і тому не дивно, якщо такі монети, як STEPN (GMT), зростуть. Хоча є багато інших токенів метавсесвіту, на які варто звернути угагу, однак цей проєкт багатообіцяючий.
Shiba Inu (SHIB)
Минулого року Shiba Inu (SHIB) потрапила в усі заголовки завдяки своєму рекордному зростанню. Відтоді вона втратила значну частину здобутків, отриманих у 2021 році, але це не означає, що SHIB в нокауті. Насправді ж ця монета може принести інвесторам величезні прибутки у 2022 році, хоча і не такі, як ми бачили минулого року.