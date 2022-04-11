Кращі криптовалюти, які варто придбати до кінця 2022 року

2021 рік був визнаний одним із найкращих для криптоактивів. Багато монет показали високі результати в минулому році, і була надія, що ця тенденція збережеться і в 2022 році. Однак ринок дещо забуксував і втратив частину імпульсу, який ми бачили наприкінці 2021 року. Але 2022 рік ще може принести гарні прибутки від криптоінвестицій. І ось чому:

Наразі інші активи, зокрема акції, знаходяться під високими ризиками.

Цілком ймовірно, що у 2022 році криптовалюти переженуть традиційні активи з величезним відривом.

Ринок криптовалют дещо впав, саме тому зараз ідеальний час для інвестицій.

Отож, якщо ви плануєте протягом найближчих місяців додати кілька криптоактивів до свого портфелю, нижче зазначимо 3 монети, які вам варто розглянути.

Ethereum (ETH)

За останні кілька місяців з мережею Ethereum (ETH) сталося багато позитивних змін. Цей ланцюг переходить на механізм консенсусу proof of stake, а це допоможе підвищити його масштабованість та ефективність.

Джерело даних: Tradingview

Також очікується, що цього року Ethereum повідомить про рекордні збори, адже все більше і більше DAPP з’являється в його екосистемі. Враховуючи той факт, що ETH досить суттєво впав з максимумів 2021 року, рекомендуємо вам придбати цей актив.

STEPN (GMT)

Протягом останніх кількох місяців багато людей сподівається, що метавсесвіт значно збільшиться. 2022 рік вважають роком підйому токенів метавсесвіту, і тому не дивно, якщо такі монети, як STEPN (GMT) , зростуть. Хоча є багато інших токенів метавсесвіту, на які варто звернути угагу, однак цей проєкт багатообіцяючий.

Shiba Inu (SHIB)