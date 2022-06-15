Учора у пресрелізі від Cake DeFi оприлюднили цікаву інформацію, яка змусила мене задуматися. Цей пресреліз платформа криптокредитування Cake DeFi, яка призупинила виведення коштів і яка, можливо, не повністю платоспроможна, випустила після падіння Celsius, і це припало на момент повного та цілковитого хаосу на ринках, що був викликаний коротким, але викривальним твітом від Celsius.

.@CelsiusNetwork is pausing all withdrawals, Swap, and transfers between accounts. Acting in the interest of our community is our top priority. Our operations continue and we will continue to share information with the community. More here: https://t.co/CvjORUICs2 — Celsius (@CelsiusNetwork) June 13, 2022

Інфікування

Допис Cake DeFi під назвою «Що відрізняє нас від наших конкурентів: чому Cake DeFi базується на прозорості», підтверджує, що падіння Celsius не завдасть шкоди Cake. У ньому також зазначили, чим відрізняються ці дві моделі. Це був розумний крок з боку Cake, і, на мою думку, багатьом компаніям було б корисно послідувати цьому прикладу.

Обвал Celsius може серйозно позначитися на інших активах, і це викликає страх у всіх криптоінвесторів, незалежно від того, який протокол або токени вони обирають. У Celsius було 12 млрд доларів клієнтських коштів, і зараз він (відчайдушно) намагається утримати позицію на MakerDAO, маючи біткоїнів на півмільярда доларів. Зараз, коли я пишу цю статтю, ціна біткоїну впала на 25%, і це може означати повну ліквідацію позиції, і всі ці біткоїни хлинуть на ринок, що лише посилить інфікування ринку.

Звичайно, на тлі цієї кризи сам біткоїн знизився десь з позначки 30 000 до 22 300 доларів, а сама ця криза, ймовірно, була викликана ефектом доміно від падіння UST, що сталося минулого місяця, адже Celsius інвестували в Anchor Protocol через нині зруйнований UST. Отож, коли платформа Cake DeFi звертається до людей і заявляє, що «насамперед ми хочемо запевнити наших клієнтів, що поточні ринкові умови мають незначний вплив або зовсім не впливають на повсякденну роботу Cake. Як і раніше, ми обробляємо 99% усіх операцій з виведення коштів протягом 24 годин», це є дуже розумним і заспокійливим кроком.

Це допоможе зменшити страхи того, що Cake зазнає ефекту доміно в галузі та обвалиться, і клієнти зможуть більш спокійно зберігати свою ліквідність у цьому протоколі.

Різні бізнес-моделі

Цей допис у Twitter не лише заспокоїв. Він також підтвердив, що стиль бізнесу Cake DeFi повністю відрізняється від того, що в Celsius.

«Ми є сінгапурською фінтех-компанією, тому повинні забезпечувати чіткий розподіл активів, при якому активи клієнтів зберігаються окремо від операційних рахунків нашої компанії. Простіше кажучи, наші користувачі мають повний контроль над своїми коштами, повністю володіють та управляють ними», – зазначено у дописі.

Це зовсім не схоже на Celsius, модель якого побудована на тому, що ця централізована компанія інвестує активи на власний розсуд; така стратегія чудово працювала в 2020 і 2021 роках, коли бичачий ринок активно набирав обертів, але зараз ситуація на ринку кардинально змінилася. Все більше людей виводять свої кошти, тому Celsius переживає кризу, адже розміри його ліквідних активів не відповідають розмірам його зобов’язань.

Cake DeFi працює зовсім по-іншому. Як говорять розробники цієї платформи, вона пропонує «користувачам «безпечний прохід» або доступ до послуг децентралізованого фінансування (DeFi): всі ці послуги працюють на блокчейні, абсолютно доступні для всіх і повністю прозорі. З технічної точки зору клієнти можуть здійснювати такі транзакції в блокчейні самостійно. Однак Cake DeFi надає універсальну платформу, де в одному місці можна отримати доступ до всіх цих послуг, а також клієнтську підтримку та підтримку спільноти».

Прозорість

У Cake підкреслюють їхню відмінність, коли критикують «обмежену прозорість та/або контроль» централізованих платформ, як-от Celsius. «Таким чином, користувачі не будуть знати чи розуміти, наприклад, звідки отримують прибутки або, що ще гірше, чи їхні кошти змішують з оперативними фондами», – йдеться у дописі платформи.

Якщо підбивати підсумки, у цьому пресрелізі наголошують на двох речах: по-перше, це прозорість, по-друге, комунікація – ці обидва фактори (як клієнти Celsius тепер можуть оцінити) є абсолютно необхідними. Все це зводиться до того, що потрібно розуміти, у що ви інвестуєте, і багато з тих, хто обрав Celsius, усвідомлять, що неможливо було знати про те, для чого Celsius використовував кошти своїх клієнтів.

Celsius пережив фатальний момент, який буває, коли ринок змінює свій напрямок, й інвестори масово кидаються до виходу. Це стало очевидним, і Cake DeFi уточнює, що вони в роботі використовують зовсім іншу модель. Це розумний крок, що варто зробити й іншим компаніям, які криза обійшла стороною. І, сподіваюся, в майбутньому клієнти будуть більше звертати увагу на прозорість.