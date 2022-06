Учора у пресрелізі від Cake DeFi оприлюднили цікаву інформацію, яка змусила мене задуматися. Цей пресреліз платформа криптокредитування Cake DeFi, яка призупинила виведення коштів і яка, можливо, не повністю платоспроможна, випустила після падіння Celsius, і це припало на момент повного та цілковитого хаосу на ринках, що був викликаний коротким, але викривальним твітом від Celsius.

.@CelsiusNetwork is pausing all withdrawals, Swap, and transfers between accounts. Acting in the interest of our community is our top priority. Our operations continue and we will continue to share information with the community. More here: https://t.co/CvjORUICs2

— Celsius (@CelsiusNetwork) June 13, 2022