– Ціна Cardano, як і раніше, знаходиться в зоні консолідації.

– Оскільки токен відновлюється від нижньої межі лінії діючого тренду, ADA намагається зрости.

– Якщо Cardano впаде нижче 1,00 долара, «бики» опиняться у важкій ситуації.

Більше ніж два тижні блокчейн Cardano демонструє рекордну продуктивність завдяки запуску SundaeSwap, першої децентралізованої біржі (DEX), яка працює на Cardano.

Хоча через безперервне зниження ринку ціна токена впала, та загальна вартість блокчейну ADA досягла нового рекордного максимуму в майже 80 мільйонів доларів.

Ціна Cardano знаходиться в пастці низхідного паралельного каналу на денному графіку, що вказує на те, що монета може рухатися вниз. ADA залишається вище нижньої межі домінуючого тренду, за яким надійна підтримка знаходиться на рівні 1,00 долара. 38,2% рівень корекції Фібоначчі в районі 1,19 долара стане першою точкою опору для ціни Cardano.

Джерело: TradingView

50-денна проста ковзна середня (SMA) на рівні 1,28 долара, що збігається з 50% рівнем корекції та середньою межею домінуючого технічного тренду, стане додатковим каменем спотикання. До того часу, як «бики» підійдуть до верхньої межі поточної моделі графіку на рівні 1,56 долара і перетнуть 100-денну SMA, ціна Cardano може зіштовхнутися з іншою перешкодою на 78,6% рівні корекції Фібоначчіна позначці в 1,48 долара.

Якщо Cardano зможе подолати верхню лінію діючого аналітичного шаблону, це може свідчити, що «бики» після тривалої демонстрації неефективних результатів нарешті змінили ситуацію на протилежну, і варто очікувати подальше зростання. Важливо, щоб ціна сягнула 127,2% рівень корекції Фібоначчі в районі 1,84 долара.

Ціна Cardano може впасти до 23,6% рівня корекції Фібоначчі в районі 1,08 долара, якщо тиск продажу виникне до того, як ціна ADA знизиться до нижньої межі поточної моделі свічки на рівні 1,00 долара. Якщо ціна Cardano опуститься нижче лінії негативного тренду спадного паралельного каналу, вона може потрапити в зону попиту, яка коливається в районі від 0,72 до 0,81 долара.