Леброн каже, що блокчейн робить революційні зміни в суспільстві, і він хоче, щоб його спільнота долучилася до цього захоплюючого майбутнього.

У повідомленні, яке опублікували у п'ятницю, зірка НБА Леброн Джеймс оголосив, що він разом із Crypto.com допоможуть близько 1600 дітям у місті Акрон ознайомитися з криптовалютами і, можливо, побачать, як діти розпочнуть свою кар’єру в галузі криптотехнологій.

Партнери працюватимуть через фонд Леброна і прагнуть навчити дітей працювати з криптовалютами та пояснити, як працює технологія, що лежить в основі цієї інновації, як повідомив речник гравця Lakers.

Згідно з заявою, Сімейний фонд Леброна Джеймса співпрацюватиме з Crypto.com через програму I Promise School.

Crypto.com допоможе розробити навчальні ресурси

Джеймс виріс в Акроні, одному з бідних міст штату Огайо, і його компанія, яку заснували у 2018 році, щоб відкривати школи, прагне реалізувати проєкт, який дозволить учням навчатися в школі, а також спостерігати, як буде розвиватися їхня учбова діяльність.

Стосовно конкретно цього партнерства, Джеймс сказав, що хотів би, щоб для дітей, які мають проблеми з навчанням, було відкрито більше дверей. Також він зазначив, що вони з партнерами прагнуть допомогти цим дітям побудувати кар’єру в Web3 та глобальному цифровому майбутньому.

Експерти Crypto.com будуть викладати і навчати віртуально та за допомогою очних сесій, причому ці уроки будуть доступні дітям та їхнім сім'ям, як додається в заяві.

За словами Джеймса, криптовалюта та базова блокчейн-технологія продовжують робити революцію в різних секторах суспільства. Окрім економіки, блокчейн впливає на спорт і розваги, мистецтво та соціальну взаємодію.

Баскетболіст говорить, що хотів би, щоб громади на кшталт тієї, що у містечку Акрон, де він виріс, стали частиною цього майбутнього.

Кріс Маршалек, співзасновник і генеральний директор криптоплатформи Crypto.com, зазначив, що його компанія допоможе створили освітні ресурси, а також надасть можливість отримати практику та досвід.

За його словами, люди, які скористаються такими можливостями, зможуть відтворити знання та навички в інших сферах діяльності, і суспільство отримає користь від «фінансової незалежності та самостійності» людей.

Хоча конкретні умови угоди не розголошують, очікується, що зірка НБА і компанія, що займається обміном криптовалют, хочуть працювати разом протягом кількох років.

Компанія Crypto.com увійшла в історію завдяки угоді на суму 700 мільйонів доларів, яку уклали у листопаді 2021 року, і за якою комплекс Staples Center перейменували на Crypto.com Arena .