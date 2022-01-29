Як і більшість мем-монет, SafeMoon (SAFEMOON) розраховувала, що ажіотаж та галас у ЗМІ довкола неї зросте астрономічно. Але як тільки ажіотаж почав згасати, мем-монета почала падати, а оскільки настрої в криптопросторі дуже мляві, найближчим часом можуть послідувати нові втрати. Давайте розглянемо деякі важливі моменти:

На момент виходу цієї публікації SAFEMOON торгувався на рівні 0,001682 долара, тобто токен упав майже на 5% менше ніж за 24 години.

Монета наробила багато галасу, коли лише з'явилася у 2021 році, але зараз інвестори не готові брати ризики, тому ажіотаж довкола неї згасає.

Були спроби консолідувати оборотні запаси, щоб допомогти підняти ціну, та наразі вона падає.

Джерело даних: Coinmarketcap.com

SafeMoon (SAFEMOON): аналіз та прогноз ціни

Криптовалюта SafeMoon спробувала позбутися репутації мем-монети і додала у свою екосистему кілька важливих функцій. Наприклад, створили гаманець SafeMoon, який був доступний для iOS та Android. Але це не допомогло збільшити апетит інвесторів до цього токена.

Хоча на початку року токен трохи зріс, та загальна тенденція цього місяця в основному низхідна. Якщо ця тенденція до зниження зміниться, токену SAFEMOON необхідно набрати достатньо обертів, щоб спробувати подолати опір накладних витрат на рівні 0,002 долара.

Але це малоймовірно, особливо зараз, коли багато інвесторів йдуть на мінімальний ризик. Саме тому очікуємо, що найближчими тижнями SAFEMOON продовжить падати.

Чи варто купувати SafeMoon (SAFEMOON)

Наразі ми знаходимося на такому етапі розвитку крипторинку, коли серед інвесторів в основному панує страх. Тому, можливо, зараз не найкращий час робити ризиковані ставки.

SAFEMOOM належить до мем-монет, тому це ризикований спекулятивний актив. Навряд чи вам захочеться тримати цей токен, коли ринок переживає різкі коливання. Тому було б краще почекати, доки настрої на ринку покращаться, а потім вже купувати цю монету.