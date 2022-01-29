Після масового кровопролиття, яке тривало більшу частину січня, Sandbox (SAND) починає компенсувати деякі зі своїх втрат. Протягом останніх трьох торгових сесій токен закрився в зеленому, а це говорить про те, що, можливо, відбувається розворот тренду. Проте, незважаючи на це, вам варто з обережністю ставитися до цього, і ми розповімо, чому саме. Та спочатку розглянемо деякі важливі моменти:

На даний момент ціна Sandbox (SAND) виросла на 40% порівняно з найнижчою ціною, яка була під час січневого спаду.

Незважаючи на це, токен метавсесвіту й досі торгується майже на 65% нижче свого ATH, який зафіксували у 2021 році.

Хоча Sandbox (SAND) і зростав недавно, але технічні показники свідчать, що ведмежий тренд ще діє на нього.

Джерело даних: Tradingview.com

Sandbox (SAND): цінова поведінка та її аналіз

Останні три дні додали оптимізму інвесторам Sandbox (SAND) і дали надію, що, можливо, токен скоро змінить свою тенденцію до зниження. Певною мірою ця думка правильна, але є деякі важливі показники, які свідчать про те, що токен ще в небезпеці.

Хоча токен Sandbox (SAND) зростав протягом останніх трьох днів, але він й досі знаходиться нижче 100- та 50-денної ковзної середньої, що говорить про можливий ведмежий тренд найближчим часом. Показник RSI також свідчить про те, що існує велика ймовірність низхідного тиску.

Коротко кажучи, таке триденне зростання більше схоже на стрибок мертвого кота. Звісно, чудово, що воно відбулося, та ми очікуємо, що принаймні в найближчій перспективі Sandbox (SAND) повернеться до свого спадного тренду.

Чи варто купувати Sandbox (SAND)

Відповідь залежить від того, чи хочете ви отримати доступ до токенів метавсесвіту. З огляду на поточні криптовалютні тенденції, безсумнівно, у майбутньому ці токени дуже зростуть. Але на вашому місці я б дочекався, доки корекція Sandbox (SAND) закінчиться. У такому разі ви нічого не втратите, якщо ціна знизиться, а також придбаєте токен зі знижкою.