Cardano почав зростати після того, як вчора його включили в платформу Grayscale Smart Contract Platform Ex-Ethereum Fund, яку нещодавно запустили. Він продовжує збільшувати свої прибутки і сьогодні, на момент написання статті він зріс на 18%.

Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати Cardano, ця стаття саме для вас.

Cardano — це протокол з відкритим вихідним кодом, що працює на алгоритмі proof-of-stake, і який прагне дозволити «революціонерам, новаторам і мрійникам» здійснювати позитивні глобальні зміни.

Ця блокчейн-екосистема прагне підвищити безпеку, прозорість і справедливість у суспільстві шляхом перерозподілу влади і передачі її від централізованих «непідзвітних» структур окремим індивідам.

Це одна з найбільших екосистем, де успішно використовується proof-of-stake. Цей механізм консенсусу значно менш енергоємний, ніж алгоритм proof-of-work, який використовує біткоїн.

Команда Cardano пишається тим, що всі технології, які вона розробляє, проходять експертну оцінку. Ця процедура допомагає блокчейну бути стабільним і довговічним, а також збільшує шанси передбачити потенційні підводні камені до того, як вони з’являться.

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати рішення, що позначиться на ваших фінансах. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

За даними FX Street, Cardano може спробувати сягнути позначки в 1,20 долара. Ціна токена, ймовірно, продовжуватиме зростати, адже обсяги торгів грають на користь биків, а це додатково свідчить про майбутню силу та зростання.

