Минулого тижня платформа оголосила, що Stader Labs працює над тим, як перенести пули для стейкінгу ліквідності на Fantom, адже це спростить стейкінг для власників FTM.

Генеральний директор Fantom Майкл Конг стверджує, що така інтеграція принесе користь користувачам FTM та загальній екосистемі DeFi.

Нещодавно компанія Stader Labs оголосила про інтеграцію з Fantom (FTM) і пообіцяла надати користувачам Fantom пули стейкінгу ліквідності та інші цікаві функції.

Завдяки стейкінгу ліквідності користувачі FTM зможуть з легкістю карбувати ліквідні токени на власних токенах FTM, які використовуються для стейкінгу. Потім вони зможуть використовувати ці нові, викарбувані токени в DeFi-протоколах у мережі Fantom та в інших місцях задля реалізації їхніх інвестиційних стратегій.

Як йдеться у повідомленні від Stader Labs, можна буде легко отримати доступ до пулів для стейкінгу, і власники FTM зможуть заробляли винагороди за ставки.

Генеральний директор Fantom Майкл Конг прокоментував цю інтеграцію і назвав її такою, що «надає криптоентузіастам неймовірно простий спосіб запустити їхні активи в роботу». Він додав, що це допоможе «генерувати вартість для користувачів».

Генеральний директор Fantom коментує інтеграцію Stader Labs

Ми хотіли почути більше від генерального директора Fantom, зокрема його погляди на цю інтеграцію, та отримати коментарі щодо розвитку Fantom у загальному DeFi-просторі. Ось що він повідомив в ексклюзивних коментарях для CoinJournal.

CJ: Стейкінг став одним із основних способів для користувачів криптовалют отримати пасивний прибуток, і ми бачимо, що у січні TVL у мережі Fantom досяг понад 12,8 мільярда доларів на тлі корекції на загальному ринку. Наразі ця цифра впала приблизно до 8,8 мільярда доларів. Що ви думаєте про стейкінг FTM зараз коли ви додаєте чудові функції Stader Labs до децентралізованих фінансів Fantom?

MK: Загальна заблокована вартість (TVL) Fantom являє собою вартість активів у доларах США, які внесли в DeFi-протоколи, як від FTM, так і від інших токенів. А стейкінг — це коли користувачі ставлять свої токени FTM, щоб допомогти захистити мережу, оскільки вона працює на алгоритмі Proof of Stake.

Я вірю, що Stader Labs допоможе збільшити кількість ставок у FTM і TVL, адже через свої інтерфейси від імені користувача вони пропонують зручний і безпечний метод стейкінгу. Ми додали до FTM додаткові функції, наприклад, «стейкінг ліквідності», і тепер користувачі зможуть скористатися перевагами, що надає участь в Proof of Stake, а також екосистема DeFi.

CJ: За розміром загальної заблокованої вартості (TVL) і розміщених протоколів Fantom на даний момент займає 5-е місце в списку найбільших DeFi-блокчейнів. Чим виділяється Stader Labs на фоні інших, і як оголошення про це допомагає Fantom у DeFi-просторі?

MK: Stader Labs пропонує унікальну послугу, якої наразі немає у Fantom, а саме «стейкінг ліквідності». Завдяки їй користувачі можуть отримувати винагороди, захищаючи мережу та беручи участь у DeFi, і таким чином, це збільшує функціональні можливості FTM, а також сприяє розвитку екосистеми. Це надзвичайно корисна функція як для користувачів, так і для екосистеми.

CJ: Відділ PR заявляє, що Fantom виграє від «модульного підходу Stader Labs до створення розумних контрактів». Чи існують сторонні мережі, які, на вашу думку, готові перейти на Fantom, щоб використовувати рішення Stader Labs?

MK: Stader Labs дозволить проєктам в екосистемі Fantom інтегрувати розумні контракти безпосередньо в свої Dapp. Я вірю, що у нас будуть всі види DeFi-програм, починаючи від Dexes і закінчуючи протоколами кредитування та позик, які інтегруються зі Stader Labs.

CJ: У криптовалютній екосистемі торгівля NFT набирає все більших обертів, у 2021 році обсяг цієї торгівлі склав понад 20 мільярдів доларів. Очікується, що в 2022 році ці обсяги зростуть ще більше. Як у цьому відношенні позиціонується платформа Fantom, і чи матиме якийсь вплив інтеграція Stader Labs?

МК: В екосистемі Fantom спостерігається зростання NFT-проєктів і продажів цих токенів. Зараз на Fantom є п’ять NFT-маркетплейсів, які визначив наш фонд (PaintSwap, NFTKey, Artion, Opera House і Zoocoin). Фонд допомагає підтримувати розвиток NFT і надає технічну базу, маркетинг та заохочення через програму стимулювання, націлену на NFT-додатки, а також робить стратегічні інвестиції в проєкти, які будуть сприяти розвитку екосистеми.

Stader Labs приніс у Fantom додаткову функціональність і цим сприятиме зростанню екосистеми. Гадаю, багато нових користувачів також долучатимуться до NFT-проєктів на платформі.

CJ: Інтеграція зі Stader випливла із співпраці зі Shopping.io, яка була минулого місяця. Що ще нас очікує попереду, і які сектори криптоекосистеми розглядає фонд Fantom Foundation, щоб сприяти зростанню та поширенню мережі?

МК: Ми спостерігаємо, що все більше проєктів і постачальників інфраструктури розгортають свою роботу в мережі Fantom, і таким чином збільшується функціональність як для користувачів, так і для розробників. Екосистема Fantom і надалі буде зростати швидкими темпами.

CJ: Коли спільнота Fantom зможе почати використовувати послугу стейкінг ліквідності, а також пули ліквідності? Чи існують якісь конкретні кроки, які варто зробити власникам FTM, перш ніж вони почнуть користуватися цими функціями?

Ми дуже тісно співпрацюємо з Stader Labs, щоб допомогти їм провести технічу інтеграцію. Більше інформації повідомимо ближче до дати запуску. Власники FTM зможуть з легкістю скористатися цією функцією, адже вона буде зручною та інтуїтивно зрозумілою у використанні.

Fantom — це блокчейн-платформа рівня 1, яка надає високу масштабованість, швидкі транзакції та дуже низькі комісії.