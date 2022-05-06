Ринок криптовалют демонстрував слабкі результати протягом останніх 24 годин, втрати за цей період складають понад 100 млрд доларів.

За останню добу на ринок повернулися ведмежі настрої, за цей час ринок втратив понад 100 млрд доларів. За останні 24 години ринок криптовалют впав на 6,85%, і це найбільша втрата за останні тижні.

На момент виходу статті загальна ринкова капіталізація криптовалют становила близько 1,67 трлн доларів, для порівняння, вчора вона складала 1,79 трлн доларів.

Біткоїн, найбільша за ринковою капіталізацією криптовалюта світу, мала одні з найгірших результатів протягом останніх 24 годин. За цей період BTC втратив понад 8% своєї вартості і зараз торгується вище 36 000 доларів.

Внаслідок ведмежого забігу біткоїн може вперше цього місяця опуститися нижче порогу в 35 000 доларів. Як завжди це буває на ринку криптовалют, низька результативність біткоїну позначилася на інших провідних гравцях ринку.

Усі криптовалюти зі списку топ-100 зараз торгуються в червоному, за винятком Anchor Protocol, який за останні 24 години зріс на понад 6%.

Ключові рівні, за якими варто стежити

4-годинний графік BTC/USD наразі є ведмежим, оскільки за останній час біткоїн втратив понад 8% своєї вартості. Технічні показники свідчать, що на ринку й досі панують потужні ведмежі настрої.

Через низькі показники біткоїну лінія MACD опустилася нижче нейтральної зони. 14-денний RSI на рівні 28 показує, що біткоїн наразі знаходиться в зоні перепроданості.

На момент виходу статті біткоїн торгувався за 35 901 долар. Якщо ведмежа тенденція продовжиться, то вперше за кілька тижнів BTC може опуститися нижче 35 000 доларів. Якщо біткоїн продовжить і далі падати, можливо, йому доведеться відстоювати другий важливий рівень опору на позначці 33 800 доларів.