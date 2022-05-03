Сьогодні монета Algorand демонструє найкращі результати серед 30 найкращих за ринковою капіталізацією криптовалют.

Цього тижня криптовалютний ринок продовжив рухатися врізнобіч. Протягом останніх 24 годин ринок втратив менше 1% своєї вартості, а загальна ринкова капіталізація криптовалют наразі перевищує 1,7 трлн доларів.

На момент виходу статті біткоїн торгувався на рівні 38 488 доларів, і він продовжує боротися з труднощами на шляху до позначки в 40 000 доларів. Цими днями Ether також не зміг подолати психологічно важливий рівень в 3000 доларів, хоча за останню добу він зріс на 0,8%.

За останні 24 години ALGO (нативна монета екосистеми Algorand) зросла майже на 20%, і тому стала найкращою серед 30 найбільших за ринковою капіталізацією криптовалют.

ALGO зростає відтоді, як міжнародна федерація футболу ФІФА оголосила про партнерство з Algorand. За цією угодою Algorand став офіційною блокчейн-платформою FIFA і надасть офіційне рішення для блокчейн-гаманця.

Згідно зі спонсорською угодою, Algorand також виступатиме регіональним спонсором Чемпіонату світу з футболу 2022 в Катарі і представлятиме його в Північній Америці та Європі. Окрім того, Algorand стане офіційним спонсором Чемпіонату світу з футболу серед жінок 2023, що відбудеться в Австралії та Новій Зеландії.

Ключові рівні, за якими варто стежити

4-годинний графік ALGO/USD на даний момент є бичачим, завдяки постійному росту Algorand. Лінія MACD перейшла в позитивну зону після ралі, що почалось кілька годин тому.

14-денний індекс відносної міцності на рівні 65 показує, що, якщо ралі продовжиться, ALGO незабаром може увійти в зону перекупленості.

На момент виходу статті монета ALGO коштувала 0,7092 долара. Якщо позитивний імпульс збережеться, то до кінця дня ALGO може перевищити перший важливий рівень опору на позначці в 0,7935 долара.

Однак токену знадобиться підтримка загального крипторинку, щоб в короткостроковій перспективі подолати рівень опору в 0,8513 долара.