Ціна біткоїну (BTC/USD) трималася в вузькому діапазоні, оскільки інвестори відреагували на відносно стабільну дохідність казначейства США. Біткоїн застряг на рівні 38 500 доларів, де він знаходився останні кілька днів. Ця ціна значно нижча за історичний максимум у майже 70 000 доларів. Загальна ринкова капіталізація ВТС знизилася приблизно до 732 млрд доларів.

Прибутковість облігацій зростає

У вівторок прибутковість американських облігацій продовжувала зростати, оскільки інвестори очікували, яким буде рішення Федеральної резервної системи щодо процентних ставок. У понеділок прибутковість 10-річних облігацій вперше за останні роки перетнула важливий поріг на рівні 4%. Прибутковість 30-річних облігацій також зросла до понад 3%, а у 2-річних вона становить приблизно 2,7%.

Відбувся розпродаж облігацій, оскільки інвестори чекали, яке рішення прийме ФРС щодо процентних ставок. Його мають озвучити в середу. Економісти, яких опитали агентства Reuters і Bloomberg, прогнозують, що цього тижня ФРС озвучить досить жорсткі рішення. Ця точка зору спирається на той факт, що інфляція в країні зросла до найвищого за останні роки рівня.

Дізнайтеся більше про те, як купити біткойн за допомогою PayPal .

Цінова дія біткоїну віддзеркалює дію інших активів, зокрема акцій та сировинних товарів. Ф’ючерси Dow Jones впали на понад 14% від найвищого березневого рівня. Така ж ситуація спостерігається і в інших індексів, як-от Dow Jones та S&P 500. За останні кілька днів біткоїн мав сильну кореляцію з акціями.

Окрім того, ціна BTC реагує на те, що з’являються ознаки зниження попиту на цю монету. Згідно з даними в мережі, останні кілька тижнів був досить слабкий наплив як дрібних, так і великих інвесторів.

Прогноз ціни на біткоїн

На денному графіку видно, що останні кілька днів BTC перебуває в потужному ведмежому тренді. Він опустився нижче своїх 25- і 50-денних ковзних середніх. У той же час ціна піднялася трохи вище нижньої лінії висхідного каналу (показаного фіолетовим кольором). Окрім того, біткоїн тримається дещо нижче нижньої лінії рівня перепроданості.

Таким чином, враховуючи поточну ціну, прогноз на біткоїн буде нейтральним. Якщо він опуститься нижче нижньої лінії тренду, то це буде сигналом того, що ведмеді контролюють ситуацію, і біткоїн продовжить падати далі. З іншого боку, якщо він зможе подолати опір на рівні 40 000, то це означатиме, що бики взяли гору.