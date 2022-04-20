Чому Atari Token (ATRI) за добу впав більше ніж на 25%?

У той час як більшість монет демонструють значні прибутки, Atari Token (ATRI) стрімко летить вниз.

На момент написання статті Atari Token торгувався за 0,012993 долара, денний максимум становив 0,0183 долара, а денний мінімум — 0,01112 долара.

Але чому ж ціна токена падає? У цій статті ми розглянемо всі можливі причини спадного тренду.

Чому ціна Atari Token різко падає?

Перш ніж поговорити про фактори, які сприяють падінню токена, давайте спочатку пояснимо, що таке Atari.

Atari Token — це децентралізована криптовалюта на блокчейні Ethereum, що забезпечує універсальний спосіб оплати в ігровому просторі Atari, а також дозволяє видавцям і розробникам отримати новий спосіб монетизації своїх продуктів.

Давайте тепер подивимося, чому ціна токена падає.

Atari припиняє своє партнерство з ICICB Group

Однією з головних причин падіння стало те, що ігрова компанія Atari оголосила в новинах про припинення свого партнерства з ICICB Group.

Ці дві компанії об’єдналися, щоб запустити криптовалюту, а також по всьому світу відкрити готелі під брендом Atari.

Це відбулося ще в 2020 році, коли в готелях заявили, що вони прийматимуть токени ATR в якості оплати, причому ігровий бренд мав би отримувати 5% від усіх доходів від цього бізнесу, а кожен готель повинен був презентувати захоплюючу тему відеоігри.

Ця новина нанесла великий удар по криптовалюті та її власникам. Після її оприлюднення токен почав падати.

Однак не зрозуміло, чому вирішили припинити цю угоду. Можливо, пандемія Covid-19 стала на заваді їхнім планам побудувати екстравагантні готелі по всьому світу.

Компанія Atari повідомила інвесторів, що група ICICB не уповноважена представляти бренд Atari на жодному зі своїх офіційних вебсайтів, у соціальних мережах або в офіційних документах.

Відшкодування витрат власникам токенів

Незважаючи на все це, у понеділок вдень, 18 квітня 2022 року, зробили знімок усіх власників ATRI, а нову біржову платформу запустять трохи згодом, тому інвесторам не варто хвилюватися.