Bonk — це мем-монета, яку запустили на Solana на Різдво

Вона вже зросла майже на 2500%

Solana тим часом руйнується через зв’язки з Бенкманом-Фрідом та через те, що найпопулярніші проєкти залишають цей блокчейн

Наш аналітик пише, що нинішній клімат не підходить для істерії довкола мем-монет

Ого, оце так повернення. Цього тижня у Twitter вирували розмови про Bonk, собачий токен на блокчейні Solana. Коли ми говоримо про старий добрий мем-токен, відчуваємо трохи ностальгію. Нам лише потрібна маска від COVID-19 і декілька твітів Ілона Маска, і ми повернемося прямо в 2020 рік.

Цей тематичний токен від Shiba-Inu випустили на Різдво, і відтоді він здорожчав майже на 2500%. За останню годину, доки я це писав, його ціна зросла на 150%.

Звичайно, інтрига тут в тому, що токен запустили на Solana, яка останні кілька місяців переживає серйозні труднощі. Лише вчора я написав глибокий аналіз, де проаналізував падіння Solana, адже її ціна падає через те, що найкращі проєкти покидають цей блокчейн, постійно відбуваються збої, які спричиняють величезні проблеми, і стало відомо про її горезвісний зв’язок із Семом Бенкманом-Фрідом.

Та хоча її ціна значно обвалилася, Solana трохи відновилася завдяки росту Bonk. У вівторок вона знову перевищила позначку 13 доларів, а мінімум минулого тижня становив 8 доларів. За даними Coinglass, в коротких позиціях ліквідували активів десь на 7 млн доларів, що є найбільшою сумою з моменту краху FTX у листопаді.

Схоже, цей блокчейн рівня 1 виграє від збільшення інтересу до Bonk, який оголосив про великий ейрдроп, в рамках якого планують роздати 50% пропозиції, щоб підняти ажіотаж навколо цієї монети. Це спрацювало: тепер Bonk має ринкову капіталізацію в 120 млн доларів і він ідеально дотримується сценарію мем-монет.

Чому Bonk зростає?

Як і в ситуації з будь-якими іншими мем-монетами, важко визначити, як саме Bonk це зробив. Це залежить від маркетингу та удачі. Декілька проєктів Solana навіть інтегрували Bonk в якості платіжного токена, і $BONK безперервно обговорюється у Twitter.

Усе це схоже на істерію, яку ми спостерігали останні кілька років. Як всім відомо, мем-монети — це не що інше, як азартна гра. Однак в чому відмінність цього разу, так це в тому, що ця мем-монета зростає не лише тоді, коли Solana переживає ведмежий етап, але й відбувається спад усього ринку.

Минулого року процентні ставки підвищувалися, ліквідність виводилася з ринку, а ризикові активи зазнали удару. Мем-монети є найбільш ризиковим активом, тому вони просто обвалилися.

Що далі чекає на Bonk?

Усе, що я можу сказати інвестору (азартному гравцю), так це те, що Bonk — це дуже небезпечна гра, як і будь-яка мем-монета. У неї немає жодної корисної функції, а це означає, що в довгостроковій перспективі ця монета, ймовірно, впаде до нуля.

Звичайно, всі про це знають, адже мова йде про мем-монети. Однак в умовах нинішньої жорсткої монетарної політики та істерія, що спостерігалася під час пандемії, коли роздрібні інвестори володіли стимулюючими чеками та вкладали все, що було у них під рукою, давно минула. Зараз не найкраще середовище для азартних ігор на кшталт мем-монет, я вже мовчу про обвал Solana.