Основні тези

Біткоїн завершив рік падінням на 64%, це був найгірший для нього рік з 2018 року

Нинішній ведмежий ринок відчувається по-іншому, адже це вперше за весь час існування біткоїну загальна економіка також переживає рецесію

Спостерігається надзвичайно висока кореляція біткоїну з фондовим ринком, а це доводить, що він торгується як високоризикований актив

Шанувальники сподіваються, що цей зв’язок вдасться порушити, але наразі макроекономічна ситуація виглядає жахливо для біткоїну, і саме через неї ціна біткоїну, як не дивно, обвалилася за останній рік

Криптоінвестори радіють, що нарешті цей жахливий 2022 рік закінчився.

Ціни на всі класи активів впали, бо світ перейшов до нової парадигми процентних ставок, тобто ера низьких процентних ставок і дешевих грошей офіційно завершилися. Ризикові активи зазнали нищівного удару, і є декілька інвестицій, які більш ризикові, ніж криптовалюта.

Якщо подивитися на біткоїн, ця провідна світова криптовалюта закрила рік на рівні 16 547 доларів США, для порівняння, починала вона рік на позначці в 46 311 доларів. Тобто ціна впала на 64%. Та наскільки поганими були його результати в історичному розрізі, адже цей актив сумнозвісний як колосальними прибутками, так і жахливими втратами?

2022 рік став другим найгіршим роком для біткоїну

Якщо подивитися на річну прибутковість починаючи з 2011 року (це перший рік, для якого доступні достатні дані про ліквідність і ціни), бачимо, що цьогорічне падіння біткоїну на 64% стало його другим найгіршим показником, попереду лише падіння на 72% 2018 року. Це останнє зниження відбулося після того, як наприкінці 2017 року біткоїн піднявся до 20 000 доларів, тоді він почав по-справжньому ставати мейнстрімом серед широкого загалу.

Враховуючи цей контекст, можливо, ці дані показують, що 2022 рік може просто стати ще одним роком, правда? Раніше біткоїн вже неодноразово падав і завжди відновлювався. На жаль, цього разу є нюанс.

Біткоїн вперше в історії переживає рецесію

Сатоші Накамото опублікував технічну документацію для біткоїну у 2008 році після Великої фінансової кризи. У нульовому блоці є посилання на британську газету Times: «The Times, 3 січня 2009 р., Канцлер скарбниці збирається вже вдруге допомогти банкам».

Таким чином, біткоїн почав торгуватися в 2009 році, і він одразу потрапив у посткризове середовище: наявність нульових (або навіть від’ємних) процентних ставок, активна робота друкарського грошового станка та колосальна прибутковість ризикових активів. Якщо швиденько поглянути на прибутковість фондового ринку з моменту запуску біткоїну, бачимо, що до цього року все було просто.

Зараз біткоїн вперше у своїй історії переживає рецесію світової економіки. Друкарський грошовий станок вимкнули, процентні ставки підвищили, і наразі ставка федерального фонду становить 4,25% – 4,5%.

Це дуже важливо зазначити, адже, щоб там не заявляли деякі прихильники біткоїну, біткоїн торгується як високоризиковий актив. І дані про ціни доводять це без жодного сумніву, оскільки спостерігається захмарна кореляція біткоїну з індексом S&P 500, яка минулого року лише зросла, коли у квітні 2022 року почали підвищувати процентні ставки. Про це я писав у цій статті та зобразив на графіку нижче.

Попередні ведмежі ринки були іншими

Саме тому було б наївно порівнювати відновлення біткоїну після попередніх ведмежих ринків. Зараз світ зовсім інший, біткоїн ще таке не переживав. Ринок безкоштовних грошей, який лише зростає, не міг існувати вічно, і тепер настав час біткоїну показати світові, з чого він зроблений.

Біткоїн часто порівнюють із золотом, однак цей блискучий метал за довгі роки довів, що його можна вважати інструментом захисту та надійним засобом збереження вартості, за допомогою якого інвестори можуть зберегти свої багатства. На графіку нижче зображено прибутковість золота в історичному розрізі, і ми чітко бачимо, що в періоди невизначеності воно зростає. Ось такий графік можна бачити, коли ми входимо в рецесію.

На жаль, на сьогоднішній день біткоїн торгується з надзвичайно високою кореляцією з фондовим ринком. Його прихильники сподіваються, що з часом вдасться розірвати цей зв’язок. Це питання залишимо для дискусій, та зараз можна сказати напевно, що біткоїн настільки далекий від «інструменту захисту», наскільки це взагалі можливо.

Якщо Федеральна резервна система почне пом’якшувати політику підвищення процентних ставок, можна бути впевненим, що ціни на активи знову підскочать, і ті активи, що знаходяться далі в спектрі ризику, як-от акції технологічних компаній і біткоїн, будуть серед великих переможців.

У нас є питання на трильйони доларів: чи вдасться в довгостроковій перспективі порушити цю кореляцію, і чи зможе біткоїн досягти бажаного статусу засобу збереження вартості.