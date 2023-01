Чи безпечна Huobi? Чому клієнтам варто вивести кошти

У криптопросторі триває День бабака. Ще одна централізована криптобіржа скоро буде палати, цього разу мова йде про Huobi.

Китайський криптопідприємець Джастін Сан, який є засновником криптовалюти Tron, а також входить до правління Huobi, повідомив, що біржа звільнить близько 20% свого персоналу.

У подальших звітах заявили, що окрім різкого скорочення робочої сили, співробітники були змушені отримати зарплату в стейблкоїнах, а внутрішні канали зв’язку були закриті, щоб придушити будь-яке невдоволення.

Ця історія ще розвивається, та, очевидно,… не обіцяє нічого доброго. У Twitter ширилося багато зловісних скріншотів співробітників, які намагаються проникнути всередину системи, щоб поспілкуватися один з одним. Зрозуміло, з’явились і повідомлення про те, що співробітники були розлючені тим фактом, що якщо вони відмовляться отримувати свою зарплату в стейблкоїнах, їх звільнять.

Justin Sun's HR is communicating with all Huobi employees to change the salary form from fiat currency to USDT/USDC; employees who cannot accept it may be dismissed. The move sparked protests from some employees. Exclusive https://t.co/QB4sjDyHc7

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 4, 2023