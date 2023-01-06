Чи безпечна Huobi? Чому клієнтам варто вивести кошти

Основні тези

За повідомленнями, криптовалютна біржа Huobi звільняє 20% свого персоналу та змушує працівників отримувати зарплату в стейблкоїнах

Стало відомо, що внутрішню комунікацію призупинили, щоб придушити невдоволення

Клієнти забирають свої кошти з біржі, а обсяги торгів впали на 23%

Її нативний токен знизився на 10%. Раніше у звітах підкреслювалося, що біржа Huobi найбільше покладається на свій нативний токен і саме в ньому тримає свої резерви

Хоча наразі й немає конкретних доказів того, що з клієнтськими резервами відбувається щось неприємне, інвесторам було б доцільно вилучити свої кошти, доки пил не вляжеться, враховуючи те, що відбувалося в криптоіндустрії протягом останнього року.

У криптопросторі триває День бабака. Ще одна централізована криптобіржа скоро буде палати, цього разу мова йде про Huobi.

Що відбувається з Huobi?

Китайський криптопідприємець Джастін Сан, який є засновником криптовалюти Tron, а також входить до правління Huobi, повідомив, що біржа звільнить близько 20% свого персоналу.

У подальших звітах заявили, що окрім різкого скорочення робочої сили, співробітники були змушені отримати зарплату в стейблкоїнах, а внутрішні канали зв’язку були закриті, щоб придушити будь-яке невдоволення.

Ця історія ще розвивається, та, очевидно,… не обіцяє нічого доброго. У Twitter ширилося багато зловісних скріншотів співробітників, які намагаються проникнути всередину системи, щоб поспілкуватися один з одним. Зрозуміло, з’явились і повідомлення про те, що співробітники були розлючені тим фактом, що якщо вони відмовляться отримувати свою зарплату в стейблкоїнах, їх звільнять.

Justin Sun's HR is communicating with all Huobi employees to change the salary form from fiat currency to USDT/USDC; employees who cannot accept it may be dismissed. The move sparked protests from some employees. Exclusive https://t.co/QB4sjDyHc7 — Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 4, 2023

Кошти швидко витікають з Huobi

Ринок відреагував миттєво. Немає жодних підтверджених доказів того, що з резервами або платоспроможністю Huobi щось не так, та цей рік видався важким для криптоінвесторів, і крах FTX та Сема Бенкмана-Фріда багатьом завдав тяжкого удару.

Як результат, кошти швидко виводилися з Huobi. Наведений нижче графік від DefiLlama показує, як зростав відтік доларів США. З 15 грудня, коли притоки на біржу склали 87,9 млн доларів США, вивели понад 200 млн доларів США. Причому 75,1 млн доларів з цих відтоків припало на останні 24 години.

Протягом останніх 24 годин обсяги торгівлі на біржі також знизилися на 23% і впали з 510 млн до 295 млн доларів

Токен біржі Huobi також переживає тяжкі часи. Криптоінвестори тепер будуть особливо обачні з нативними токенами, враховуючи роль FTT у краху FTX і той факт, що стає більш очевидним, що багато з них несуть мінімальну користь.

З кінця жовтня токен Huobi знизився вдвічі. Десь за останні 24 години, відколи стало відомо про звільнення на біржі Huobi, він впав більше ніж на 10%.

Чи безпечно зберігати свої активи на Huobi?

Хоча драма зі звільненням персоналу, невдоволенням працівників і падінням обсягів торгів викликає занепокоєння, та це не повинно вплинути на безпеку Huobi. Принаймні в теорії не повинно. Але це криптовалюта, і якщо цей рік нас чогось й навчив, так це того, що часто все не так, як здається.

Як я вже неодноразово писав, прозорість виглядає жахливо, коли мова заходить про таких централізованих криптогравців. Просто неможливо дізнатися напевно, що в них там відбувається за лаштунками.

Наявність біржового токена також не додає ясності. Чи варто приймати цей токен як забезпечення зобов’язань? Знову ж таки, немає жодних доказів, що так воно і є, але немає і доказів, які б дозволили думати, що він таким не є.

За даними платформи блокчейн-аналітики Nansen, на біржу Huobi припадає 32% від загального розподілу її нативного токена, і ще 17% токенів TRX належать Джастіну Сану. Окрім того, звіт CryptoQuant показує, що серед усіх бірж Huobi найбільше покладається на власний токен для деномінації своїх резервів.

Знову ж таки, хоч і немає жодних доказів того, що тут відбувається щось погане, та, безперечно, вплив нативного токена дещо каламутить воду.

Клієнти правильно роблять, що виводять свої кошти

Зважаючи на сумніви, які викликає ця платформа, та минулорічний хаос у криптогалузі, стає цілком зрозуміло, чому клієнти знімають свої кошти. Ситуація подібна на ту, коли з бірж виводили величезні суми коштів після краху FTX, це просто розумне управління ризиками.

Якщо біржа Huobi є абсолютно безпечною, і все нормалізується – знову ж таки, немає нічого конкретного, що б дозволило думати, що це не станеться, – тоді клієнти зможуть просто повернути свої кошти на платформу. Однак це нерегульована, непрозора організація, тому не можна зробити жодну фінансову оцінку. Це означає, що ризик є, і, враховуючи те божевілля, яке спостерігалося останні 24 годин, з точки зору управління ризиками було б сумнівним кроком принаймні на деякий час не вивести кошти та почекати, доки вляжеться пил.