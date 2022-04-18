Загальний крипторинок зараз торгується в мінусі, а-от Decred зростає.

Протягом останніх кількох днів загальний ринок криптовалют переживає труднощі, і ведмежий тренд може тривати до кінця дня. За останні 24 години ринок втратив більше 4% своєї вартості.

На даний момент загальна ринкова капіталізація криптовалют впала до 1,8 трильйона доларів. Якщо ведмежа тенденція збережеться, то до кінця тижня загальна ринкова капіталізація може опуститися до 1,7 трильйона доларів.

Дві провідні криптовалюти за ринковою капіталізацією, біткоїн та ефір, втратили понад 3% своєї вартості протягом останніх 24 годин. Біткоїн опустився нижче психологічно важливого рівня в 40 тисяч доларів, тоді як ефір торгується нижче 3 тисяч доларів вперше за кілька тижнів.

Однак DCR, нативний токен екосистеми Decred, зріс більше ніж на 18% за останні 24 години. Таким чином, він демонструє найкращі результати серед 100 кращих криптовалют за ринковою капіталізацією.

Важко визначити конкретний каталізатор поточного ралі DCR, адже загальний ринок зараз переживає складні часи.

Ключові рівні для перегляду

4-годинний графік DCR/USDT є бичачим, оскільки за останню добу ця монета затьмарила весь ринок. Однак технічні показники свідчать, що це може бути пов’язано з розворотом тенденції попри те, що загальний ринок продовжує демонструвати ведмежі настрої.

Лінія MACD знаходиться вище нейтральної зони, що вказує на бичачий імпульс. 14-денний RSI на рівні 66 показує, що DCR може увійти в зону перекупленості, якщо отримає підтримку загального крипторинку.

На момент виходу статті монета DCR коштувала 67,2 долара. Якщо поточний імпульс збережеться, до кінця дня DCR може перевищити позначку в 70 доларів. Однак, щоб піднятися до 75 доларів протягом найближчих годин і днів, потрібна підтримка загального ринку.

DCR може опуститися нижче першого важливого рівня підтримки в 63,4 долара, якщо загальний ринок й далі буде ведмежим. Однак протягом наступних кількох годин токен повинен захистити другий ключовий рівень підтримки на позначці 59 доларів.