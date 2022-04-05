LUNA має потужні фундаментальні основи, а от у ETH мають відбутися позитивні зміни найближчим часом

Terra є однією з найбільш швидкозростаючих блокчейн-платформ на ринку, і її TVL стрімко зростає.

Ethereum є блокчейн-платформою номер один, і зараз він переходить на POS.

Оскільки перехід на Eth 2.0 майже завершився, короткострокові перспективи для Ethereum кращі, аніж для LUNA.

Terra LUNA/USD з'явилася нізвідки і стала однією з найбільших блокчейн-платформ 2022 року. Ще в січні 2021 року мало хто знав про LUNA. Однак зараз цей проєкт випереджає багато інших блокчейнів і за загальною заблокованою вартістю займає друге місце після Ethereum. Успіх LUNA пов’язаний із тим, що все активніше використовують UST та інші алгоритмічні стабільні монети, побудовані на блокчейні Terra. Завдяки поширенню цих стабільних монет на їхній висхідній траєкторії, вартість LUNA займає унікальну позицію і може вибухнути в майбутньому. Саме тому ця криптовалюта має один з найбільших потенціалів, і за нею варто спостерігати в 2022 році.

Зі свого боку, Ethereum ETH/USD продовжує залишатися найважливішим гравцем на ринку блокчейн-платформ. Більшість смарт-контрактів працюють на блокчейні Ethereum. Хоча люди постійно скаржаться на недостатню масштабованість і високі комісії на Ethereum, навряд чи Ether скинуть з трону найближчим часом, адже людей задовольняє рівень безпеки, який він пропонує, а також той факт, що він не піддається цензурі. По суті, Ethereum є ідеальною платформою для тих, хто прагне запускати децентралізовані додатки і хоче бути впевненим, що вони працюватимуть належним чином.

Який із цих активів краще придбати?

Скоріше за все, і LUNA, і ETH покажуть чудові результати в 2022 році і пізніше. Однак і короткостроковій перспективі ETH виглядає набагато кращим варіантом. Це тому, що в цьому проєкті має відбутися більше важливих подій порівняно з LUNA. Нещодавно завершили злиття тестової мережі Ethereum, а це свідчить про те, що довгоочікуваний перехід на Ethereum 2.0 майже закінчився. Очікується, що повний перехід відбудеться до середини цього року. Як тільки це станеться, через синдром втрачених можливостей люди почнуть скуповувати ETH, і це сприятиме росту цього активу до кінця року.

Висновок

LUNA і ETH є чудовими інвестиціями, які варто придбати в 2022 році. Однак, для порівняння, Ethereum має кращі короткострокові перспективи. На його користь грає той факт, що завершується довгоочікуваний перехід на Ethereum 2.0.