Після позитивного початку тижня ринок криптовалюти демонстрував низькі результати протягом останніх 24 годин.

На своєму шляху до відновлення ринок криптовалют зіштовхнувся з невеликою проблемою, адже за останні 24 години ринок втратив майже 2% своєї вартості.

Після таких втрат загальна ринкова капіталізація криптовалюти знову впала нижче позначки в 1,3 трлн доларів.

Біткоїн намагається подолати рівень опору в 31 000 доларів і втратив 1,7% за останню добу. Ether, друга за ринковою капіталізацією криптовалюта в світі, сьогодні впав більше ніж на 2%, однак утримує свою ціну вище психологічно важливої позначки в 2000 доларів.

Однак KLAY, нативний токен екосистеми Klaytn, сьогодні здорожчав на понад 5%. На даний момент KLAY демонструє найкращі результати серед 50 найбільших за ринковою капіталізацією криптовалют. Однак за останні сім днів він втратив більше 7% своєї вартості.

Немає якогось очевидного фактора, що сприяв би поточним здобуткам KLAY. Цей токен обігнав загальний крипторинок та інші провідні криптовалюти, зокрема біткоїн, Ether, XRP, Solana і Cardano.

Ключові рівні, за якими варто стежити

На даний момент 4-годинний графік KLAY/USDT є бичачим, оскільки KLAY тривалий час має позитивні показники.

Лінія MACD щойно увійшла в нейтральну зону і може перейти на позитивну територію, якщо це ралі продовжиться.

14-денний індекс відносної міцності на рівні 61 показує, що незабаром KLAY може увійти в зону перекупленості, якщо зможе зберегти свій поточний імпульс.

На момент виходу статті монета KLAY торгувалась за 0,442 долара. Якщо це ралі продовжиться, то до кінця дня KLAY може подолати перший важливий рівень опору на позначці в 0,511 долара. Однак йому знадобиться підтримка загального ринку криптовалют, щоб у короткостроковій перспективі подолати другий важливий рівень опору в 0,724 долара.