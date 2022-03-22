Чому Loopring незабаром може сягнути позначки в 1 долар

Loopring та інші рішення рівня 2 Ethereum скоро вибухнуть, адже Eth 2.0 почне повноцінно працювати.

Loopring має перевагу з авдяки своїм Zk Rollups , бо вони роблять транзакції більш безпечними та швидкими.

Попри високу волатильність зараз Loopring торгується в бичачому каналі.

Розробники Ethereum досягли величезного прогресу у роботі над запуском Ethereum 2.0. Очікується, що до середини року повністю відбудеться перехід. За прогнозами, що це колосально позначиться на ціні Ethereum, адже плата за газ знизиться, і Ethereum оброблятиме набагато більше транзакцій за секунду, ніж сьогодні.

Найприємніше те, що Eth2.0 також відкриє багато можливостей для рішень рівня 2. Платформи рівня 2 гратимуть центральну роль у здійсненні транзакцій на базі Ethereum, і це допоможе зняти навантаження з основної мережі Ethereum. Loopring є одним із тих проєктів, які матимуть найбільшу користь від переходу на Ethereum 2.0.

Loopring ( LRC ) — це децентралізована біржа, де можна торгувати токенами ERC і при цьому не потрібно здійснювати перехід через мережу Ethereum. Оскільки Loopring використовує Zk Rollups, він пропонує швидкі транзакції та дуже низькі ціни, порівняно з тими, якими б вони були, якщо транзакції здійснювалися б в основній мережі Ethereum.

Популярність Loopring зростає, і оскільки перехід на Eth 2.0 майже завершили, все більше і більше транзакцій буде проходити через Loopring. Loopring вже демонструє позитивні ознаки, і на минулому тижні, коли весь ринок був бичачим, Loopring піднявся більше ніж на 20%. Це свідчить про те, що, як тільки бики знову отримають контроль, LRC може активно зростати.

Loopring торгується в бичачому каналі

Джерело: TradingView

Починаючи з 18 березня Loopring торгується в бичачому каналі, незважаючи на волатильність на загальному ринку криптовалют. На даний момент Loopring наближається до 50-денної MA на рівні 0,848 долара. Якщо він зможе подолати цей опір, досить скоро він може сягнути 1 долара.

Висновок

Loopring та інші рішення рівня 2 будуть зростати, адже скоро має завершитися перехід на Eth 2.0. Loopring вже демонструє ознаки висхідної тенденції, оскільки попри волатильність на ринку продовжує торгуватися в бичачому каналі.