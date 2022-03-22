Shiba Inu торгується в тому ж напрямку, що й біткоїн та загальний ринок. Це гарний показник, оскільки обсяги купівлі на ринку зростають.

Shiba Inu також займається розвитком своїх базових основ, наприклад проєктом метавсесвіту.

Shiba Inu змогла подолати опір 100-денної MA, що свідчить про зростання обсягів купівлі.

у 2021 році Shiba Inu ( SHIB ) увійшла в історію, адже лише за рік після свого запуску ця монета зросла на 48 000 000%. Сьогодні кожен, хто на початку 2021 року інвестував у SHIB всього 100 доларів, є мультимільйонером. Однак, з огляду на те, що зараз панує сильний ведмежий ринок, цілком природно виникає питання, чи варто інвестувати в SHIB у 2022 році? Відповідь буде так.

Подібно іншим гравцям на ринку, ціни на Shiba Inu були знижені протягом останніх кількох місяців, тому тут Shiba Inu не був чимось унікальним. Окрім того, ціна Shiba Inu рухається паралельно іншим активам на ринку, тому можна очікувати, що, як тільки загальний крипторинок набере обертів, SHIB почне зростати.

Найкраще те, що бичачий імпульс, схоже, зростає на загальному ринку. Наприклад, біткоїн активно зміцнює свої позиції в останні кілька днів. Хоча обсяги купівлі залишаються відносно низькими, біткоїну вдається утриматися вище рівня підтримки в 40 тисяч доларів. Це призвело до того, що SHIB та безліч інших альткоїнів також зростають. Якщо біткоїн почне рухатися вгору від поточної ціни, SHIB також може піднятися.

Більше того, команда Shiba Inu наполегливо працює над тим, щоб збільшити внутрішню цінність проєкту. Наприклад, зараз команда працює над створенням метавсесвіту, і завдяки цьому внутрішня цінність SHIB у майбутньому значно зросте.

SHIB подолав 100-денну MA

Джерело: TradingView

Протягом останніх 24 годин відбувся бичачий розворот SHIB, і токен подола опір 100-денної MA на рівні 0,00002284 долара. Якщо бики зможуть підтримувати імпульс і пробитися через 50-денну MA на рівні 0,00002348 долара, Shiba Inu з легкістю підніметься вище 0,00002700 долара в короткостроковій перспективі.

Висновок

Оскільки обсяги купівлі на загальному ринку збільшуються, у Shiba Inu має гарні перспективи і може зміцнитися найближчим часом. Окрім цінової дії, команда Shiba Inu працює над метавсесвітом, і це може допомогти підвищити вартість SHIB у довгостроковій перспективі.