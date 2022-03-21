DeFi-протокол Strut Finance, створений на базі Avalanche, оголосив про завершення початкового раунду фінансування на суму 3,9 мільйона доларів. Зібрані кошти підуть на розробку структурованих продуктів децентралізованого фінансування (DeFi).

Загалом у початковому раунді фінансування взяли участь 24 інвестори. 200 мільйонів надійшли від Blizzard Fund від Avalanche. Серед інвесторів були: xVentures, Assymetries Technologies, Antler, AVentures Dao, Infinity Ventures Crypto, Arcanum Capital, Skyvision Capital, Avalaunch, Woodstock, Zokyo, Lucidblue, MC Fundtures, Winterm Bison, Ventures, Winterm Bison, Finality Capital Partners, Double Peak, Lancer Capital, FBG Capital Keychain Capital та SCC Investments.

Після здійснення свого внесу співзасновник Avalanche Марк Стенвік сказав:

«Оскільки крипторинки зміцнюються, і DeFi-сектор набирає обертів, потреба в складних інструментах, які здатні задовольнити потреби інституційних та роздрібних інвесторів, виходить на перший план. Struct не лише задовольняє цю потребу, але також дозволяє користувачам компонувати існуючі інструменти і таким чином використовувати цілу низку стратегій. Команда, яка стоїть за Struct, тільки і займалася тим, щоб створити та втілити в життя ці нові концепції, і нам випала велика честь розділити з нею цю подорож».

Керуючий партнер Lancer Capital Кендіс Чжао повідомив:

«Інвестори та установи постійно стикаються зі значними коливаннями прибутковості та цін токенів, або з невизначеністю та неясністю, що виникають через занадто складні протоколі похідних інструментів. Struct Finance впроваджує структуровані фінансові продукти в DeFi-секторі, і інвестори можуть отримувати гарні прибутки від стейблкоїнів прозорим способом. Я шанувальник їхньої команди і вірю, що продукти з фіксованим доходом, будуть першими в списках інституційних інвесторів».

Структуровані DeFi-продукти для організацій

Зібрані кошти підуть на розробку інструментів, які дозволять організаціям з легкістю налаштовувати свої продукти з процентними ставками, а також розробляти структуровані DeFi-продукти, які чудово підходять для різних профілів інвесторів.

Структуровані продукти використовують комбінацію різних продуктів з процентними ставками, щоб створювати інвестиції, які можна адаптувати до різних профілів ризику, класів активів та прогнозів ринку. В основному вони представлені деривативами, як-от опціони.

Struct Finance розширює асортимент структурованих продуктів у мережі і дає користувачам можливість налаштувати інструменти з процентними ставками на свій смак. Саме тому, використовуючи доступні опції в екосистемі, вони створюють найкращі фінансові продукти.

Struct Finance збільшує кількість доступних варіантів інвестування і таким чином пропонує різні рівні захисту інвестицій, управління абстрактними ризиками та комплексне ціноутворення, забезпечуючи при цьому високу прибутковість різних цифрових активів.