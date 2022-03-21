Здійснивши запуск протоколу ігрових ставок з децентралізованими пулами казино, LunaFi підняла блокчейн-технологію на зовсім інший рівень. Будь-хто може внести ліквідність до пулів і «стати казино», і в результаті чого мати частку прибутку, який отримують від ставок на спорт.

Сектор ставок приваблює розробників криптовалют, багато з яких бажають запропонувати рішення великої кількості проблем, які виникають при внесенні і виведенні фіатних грошей із платформ для ставок, а також викликаних недостатньою прозорістю роботи таких платформ.

Перш за все, LunaFi є децентралізованим протоколом, тому вирішує проблему прозорості; це означає, що користувачі мають контроль над роботою платформи. Будь-хто може долучитися та надати гравцям ліквідність.

Ставки на LunaFi

Ігрові ставки запрограмовано так, що за допомогою розумних контрактів і децентралізованих оракулів повідомляються результати кожного заходу. Це забезпечує максимальну прозорість усіх ставок. Усі залучені сторони мають чітко знають умови виплат, при цьому гравці і постачальники ліквідності можуть обирати між BTC, USDC, ETH та LFI.

Окрім того, LunaFi має унікальну систему майнінгу ставок і винагород, яка допомагає підвищити початкову ліквідність і винагородити тих, хто бере участь у ставках, при цьому спочатку за допомогою винагород в токенах LFI усувається перевага казино. Відділ казначейства Lunafi забирає 1,5% доходу від ставок і конвертує його в LFI, після чого частина токенів спалюється.

Гра LunaFi Crash

LunaFi Crash — це криптовалютна гра, що працює на платформі для ставок LunaFi і передбачає ставки на те, коли ракета, яка постійно піднімається, може впасти, що рандомно визначається смарт-контрактами.

За словами Джорджа, колишнього професійного гравця і серійного підприємця, а також одного із засновників LunaFi:

«За допомогою LunaFi ми хочемо перенести досвід, який ви мали на традиційних азартних платформах, у криптосвіт і усунути при цьому проблеми стимулювання, з якими ви зіштовхуєтесь у централізованому казино. І найважливіше те, що тепер гравці можуть володіти частиною екосистеми, до якої вони належать, а також відчути дух DeFi. Саме тому ми дозволяємо будь-кому стати казино і отримати джерело пасивного прибутку».