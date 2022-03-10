Протягом останніх 24 годин Monero зріс більше ніж на 20%.

Спекуляції набирають обертів, можливо, цьому сприяють майбутнє регулювання криптопростору в США чи санкції проти Росії.

Якщо бики збережуть динаміку, найближчим часом Monero може перевищити 250 доларів.

Якщо говорити про конфіденційність, Monero ( XMR ) є однією з найкращих у світі криптовалют. Для підтвердження транзакцій Monero використовує кільцевий підпис, це означає, що, щоб авторизувати транзакцію, випадковим чином об’єднуюють декілька підписантів.

Саме тому ніхто не може відстежити адреси транзакцій, баланси чи історію транзакцій. З цієї причини монети Monero є взаємозамінними, тобто можно обмінюватися усіма монетами, і жодну з них не можна заблокувати.

За останні 24 години Monero зріс більше ніж на 20%, саме тому він має одні з найкращих результатів за добу.

Чому Monero зростає?

Зараз інвестори все більше схиляються думки, що в США збираються запровадити низку правил, які мають врегулювати використання криптовалют. Саме тому користувачі обирають монети конфіденційності, адже їхні транзакції неможливо відстежити.

Також є припущення, що через санкції проти російської фінансової системи росіяни можуть використовувати монети конфіденційності. І Monero ідеально підходить для цієї ролі, адже він є приватним за замовчуванням, а це означає, що монети Monero не підпадають під санкції.

Monero зріс на 20%, проте потім дещо ослаб

За останні 12 годин висхідна тенденція Monero дещо ослабла. Однак ведмедям Monero не вдалося позбутися прибутків, яких досягли протягом ранніх годин дня. Це вказує на те, що падіння ціни виникло, бо інвестори фіксують прибутки, проте загальна тенденція залишається бичачою.

Якщо бики візмуть контроль в свої руки і підштовхнуть Monero до добового максимуму в 207,8 долара, ймовірно, найближчим часом монета спробує подолати поріг в 215 доларів.

З іншого боку, якщо ведмеді активізуються, і Monero проб'є денну підтримку на рівні 169,65 долара, то, можливо, в короткостроковій перспективі ціна опуститься нижче 150 доларів.

Висновок

Monero зростає, оскільки монети конфіденційності отримали перевагу через те, що в США збираються запровадити крипторегулювання, а також через санкції проти Росії. Хоча ціна Monero дещо знизилася, бо інвестори почали фіксувати прибутки, загальний імпульс залишається бичачим.