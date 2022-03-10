У внутрішньоденній торгівлі Polker (PKR) зріс на 5% після того, як оголосили про ранній доступ до їхньої майбутньої гри за принципом «Грай та заробляй». Очікується, що гра, при створенні якої надихалися NFT, зробить Polker рушієм в просторі GameFi протягом найближчих місяців. Ось що відомо наразі:

На момент виходу статті PKR торгувався на рівні близько 0,03923 долара, тобто зріс приблизно на 5%.

На даний момент ранній доступ до гри буде обмежений, і його зможуть отримати лише 500 осіб.

Однак команда Polker сподівається, що гра буде повністю доступна онлайн в першому кварталі 2022 року.

Джерело даних: Tradingview

Куди далі буде рухатися Polker (PKR)

Все більше зростає інтерес до ігор та блокчейну GameFi. Оскільки минулого року такі проєкти, на кшталт Axie Infinity, били всі рекорди, багато інвесторів шукають нові інноваційні проєкти в цьому секторі. І Polker (PKR) займає тут непогану позицію.

Наразі цей проєкт розробляє довгоочікувану гру для заробітку, де також можна буде торгувати NFT та здійснювати стейкінг. Хоча цю гру ще не запустили, зараз чудовий час для купівлі PKR. За певними ознаками можна сказати, що гра P2E вийде пізніше цього місяця.

Окрім того, Polker також співпрацює з Polygon на великі суми коштів і отримує фінансування від криптовалютних компаній, наприклад, Master Ventures, Chainlink тощо. Наразі вже завершили чотири бета-тестування цієї гри P2E.

Коли варто купувати Polker (PKR)

Як відомо, простір GameFi дуже конкурентоспроможний, і зараз там розробляють багато проєктів. Але та швидкість, з якою Polker рухався під час розробки та запуску своєї гри P2E, дійсно вражає.

На його користь грає і те, що цей проєкт підтримують відомі в криптопросторі особи. Найкраще придбати цей актив до офіційного запуску гри. Хоча, за офіційними повідомленнями, запуск має відбутися цього місяця, можуть бути затримки, як було вже раніше.