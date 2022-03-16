Чому сьогодні потенційно вигідно придбати Compound (COMP)

COMP торгується на мінімальних рівнях і вже пробив підтримку в 100 доларів.

Поширюється застосування COMP, і разом з тим збільшується впровадження DeFi.

Якщо настрої на загальному ринку знову будуть оптимістичними, COMP може принести інвесторам високі прибутки.

Починаючи з кінця 2021 року Compound ( COMP ) демонструє низькі результати на крипторинку. І це незважаючи на той факт, що весь ринок криптовалют перебуває на ведмежому ринку з листопада. Хоча через рух ціни на Compound, інвестори, які увійшли на піку, зазнали втрат, зараз токен пропонує гарну точку входу для тих, хто хотів би долучитися до цього проєкту.

Минулого року Compound сягнув максимумів вище 800 доларів, а нещодавно він пробив позначку в 100 доларів, що тривалий час залишається важливою зоною підтримки. Можливо, це свідчить про те, що в короткостроковій перспективі ціни можуть знизитися ще більше, особливо зараз, коли загальний ринок є ведмежим.

Однак, незважаючи на поточний рух цін, Compound виділяється серед інших і є однією з найсильніших криптовалют. Compound є одним із найбільших DeFi-протоколів на ринку, і наразі його загальна заблокована вартість становить 6,41 мільярда доларів. Це означає, що ринок DeFi буде зростати, а разом з ним буде збільшуватися і вартість Compound.

Наразі перспективи для DeFi виглядають досить позитивно. Зараз у DeFi-секторі знаходяться мільярди доларів, і ці цифри зростають. Навіть банкіри виходять із централізованих фінансів, щоб долучитися до DeFi-сектору. У той же час регулювання криптовалют покращується, а це означає, що в майбутньому протоколи Compound та інші DeFi-протоколи, ймовірно, стануть ще більшими.

Compound зараз пропонує гарну точку входу

Джерело: TradingView

Найкращий час для купівлі будь-якого активу – коли він торгується за мінімальну ціну. Саме в такі моменти роблять багатство. Якщо говорити про Compound, зараз він торгується за мінімальну вартість, і якщо ринок знову стане бичачим, COMP може принести вам величезні прибутки.

Висновок

Зараз Compound торгується на мінімальних рівнях. Оскільки DeFi-сектор збільшується, COMP може почати активно зростати, як тільки ринок почне відновлюватися.