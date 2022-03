SAND, токен метавсесвіту The Sandbox, зріс на 10%

Ігрова платформа Sandbox, яку створили на блокчейні Ethereum для використання невзаємозамінних токенів (NFT) і криптовалют, активно притягує до себе великі бренди, які хочуть долучитися до метавсесвіту.

В результаті чого ціна його нативного токена SAND знову почала зростати. Сьогодні, наприклад, ціна SAND збільшилась на 10% і зросла до 2,97 долара після того, як банк HSDC і американська зірка Періс Гілтон обрали The Sandbox для свого дебюту в метавсесвіті.

Однак SAND досі торгується на 65% нижче свого історичного максимуму, який вдалося встановити в листопаді 2021 року.

Сьогодні вранці HSBC, другий за розміром банк в Європі, оголосив про нову партнерську угоду з платформою The Sandbox.

HSBC збирається придбати декілька віртуальних ділянок LAND на The Sandbox, які клієнти банку зможуть використати для проведення ігрової діяльності та створення різних видів кіберспорту.

В оприлюдненій заяві Азіатсько-Тихоокеанського відділення банку HSBC Суреш Баладжі заявив:

«Завдяки нашому партнерству з The Sandbox ми зможемо долучитися до метавсесвіту, і нові та існуючі клієнти можуть отримати інноваційний досвід при взаємодії з нашим брендом… Ми будемо з радістю співпрацювати з нашими спортивними партнерами, амбасадорами брендів та Animoca Brands, щоб разом забезпечити досвід, який буде освітнім, інклюзивним та доступним».

Компанія Animoca Brands стала головною причиною успіху платформи The Sandbox, і вона інвестувала багато коштів в ігри та криптовалюту. Основна відмінність The Sandbox від інших популярних платформ, як-от Minecraft або Roblox, полягає в тому, що в The Sandbox гравці можуть налаштовувати на свій смак дизайн платформи, аватари та об’єкти, а також можуть купувати чи продавати віртуальні земельні ділянки.

Окрім того, у вівторок увечері американська знаменитість Періс Гілтон запропонувала The Sandbox партнерську угоду на цьогорічному фестивальному концерті SXSW, який відбувався онлайн за ініціативи The Sandbox.

