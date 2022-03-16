SAND, токен метавсесвіту The Sandbox, зріс на 10%

Ігрова платформа Sandbox, яку створили на блокчейні Ethereum для використання невзаємозамінних токенів (NFT) і криптовалют, активно притягує до себе великі бренди, які хочуть долучитися до метавсесвіту.

В результаті чого ціна його нативного токена SAND знову почала зростати. Сьогодні, наприклад, ціна SAND збільшилась на 10% і зросла до 2,97 долара після того, як банк HSDC і американська зірка Періс Гілтон обрали The Sandbox для свого дебюту в метавсесвіті.

Однак SAND досі торгується на 65% нижче свого історичного максимуму, який вдалося встановити в листопаді 2021 року.

Партнерська угода HSBC і The Sandbox

Сьогодні вранці HSBC, другий за розміром банк в Європі, оголосив про нову партнерську угоду з платформою The Sandbox.

HSBC збирається придбати декілька віртуальних ділянок LAND на The Sandbox, які клієнти банку зможуть використати для проведення ігрової діяльності та створення різних видів кіберспорту.

В оприлюдненій заяві Азіатсько-Тихоокеанського відділення банку HSBC Суреш Баладжі заявив:

«Завдяки нашому партнерству з The Sandbox ми зможемо долучитися до метавсесвіту, і нові та існуючі клієнти можуть отримати інноваційний досвід при взаємодії з нашим брендом… Ми будемо з радістю співпрацювати з нашими спортивними партнерами, амбасадорами брендів та Animoca Brands, щоб разом забезпечити досвід, який буде освітнім, інклюзивним та доступним».

Компанія Animoca Brands стала головною причиною успіху платформи The Sandbox, і вона інвестувала багато коштів в ігри та криптовалюту. Основна відмінність The Sandbox від інших популярних платформ, як-от Minecraft або Roblox, полягає в тому, що в The Sandbox гравці можуть налаштовувати на свій смак дизайн платформи, аватари та об’єкти, а також можуть купувати чи продавати віртуальні земельні ділянки.

Періс Гілтон виступила на концерті SXSW, який організував The Sandbox

Окрім того, у вівторок увечері американська знаменитість Періс Гілтон запропонувала The Sandbox партнерську угоду на цьогорічному фестивальному концерті SXSW, який відбувався онлайн за ініціативи The Sandbox.

If you're attending SXSW and are a virtual LAND owner 🏞, you're on fast track for The Sandbox private party on Tuesday 03/15, with a special guest and DJ Paris Hilton DM for RSVP 🤘 pic.twitter.com/L7pBnaDxEp — Sebastien 🏞 (@borgetsebastien) March 14, 2022

Як йдеться у пресрелізі, американська зірка повідомила:

«Я глибоко вірю в метавсесвіт і в ті можливості, які технології Web3 відкривають для творців, гравців і митців… Це надзвичайно важливий рух і спільнота, і я пишаюся тим, що я є частиною цього. Не можу дочекатися, коли люди побачать ті дивовижні речі, які ми разом із The Sandbox принесли у метавсесвіт».

Метавсесвіт набуває все більшого поширення серед корпорацій

Популярність метавсесвіту у віртуальному світі зростає, і це приваблює великі корпорації. Гарним прикладом тут є Facebook, який імперія соціальних медіа Цукерберга перейменувала на Meta, бажаючи накласти руки на метавсесвіт.

Інші бренди, наприклад, Red Bull, Walmart, Nike, McDonald's, також створюють торгові марки, до назв яких входять слова «NFT» і «криптовалюти», щоб використовувати їх у віртуальних світах, де, ймовірно, вони токенізують свої метавсесвіти.

Також ми бачимо, що відомі знаменитості та компанії долучаються до метавсесвіту, створюючи віртуальні штаб-квартири або карбуючи та продаючи NFT.