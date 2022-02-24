Чому Terra (LUNA) зросла на 13%?

Ціна Terra (LUNA) знову перевищила позначку 55 доларів, адже монета намагається відновити бичачий тренд.

На момент написання статті вона торгувалася на рівні 61,56 долара і за останні 24 години зросла на 13,18%. Денний максимум сягнув 63,99 долара, а денний мінімум становив 52,71 долара.

Чому Terra (LUNA) зростає?

Однією з головних причин, чому ціна на Terra (LUNA) зростає, є те, що нещодавно Luna Foundation Guard (LFG) залучила 1 мільярд доларів в ході позабіржової торгівлі LUNA, і ці кошти направлять на формування резерву для UST в біткоїнах.

Для довідки: LFG – це неприбуткова організація, яку створили на початку січня 2022 року, вона має сприяти розвитку екосистеми Terra.

Серед учасників розпродажу LUNA були Three Arrows Capital, Jump Crypto, DeFiance, Tribe Capital, GSR та Republic Capital.

Стверджують, що LFG вирішив створити форекс-резерв в біткоїнах, бо цей актив дуже слабо пов’язаний з екосистемою Terra.

Як працює резерв UST

UST, нативний стейблкойн Terra, — це популярний алгоритмічний стейблкойн в DeFi-екосистемах, який не використовує заставу для підтримки своєї ціни. Він є першим у своєму роді та має ринкову капіталізацію в понад 22 мільярди доларів.

Як стверджують творці Terra:

«Коли попит на Terra високий, а пропозиція обмежена, ціна Terra зростає. Коли попит на Terra низький, а пропозиція занадто велика, ціна Terra знижується. Протокол гарантує, що попит і пропозиція на Terra будуть завжди збалансовані, а ціна залишиться стабільною».

Нові стейблкойни на базі Terra можна карбувати, спалюючи токени LUNA, або ж можна спалювати UST, щоб карбувати LUNA. Але проблема полягає в гіпотетичному ризику, що може відбутися сценарій «банківських вкладів», і це спровокує стадну поведінку.

Чому в якості резервного активу обрали біткоїн, у LFG це прокоментували так:

«Всі вже побачили, що під час коливань ринку UST залишається надійним, стабільним активом, і він вже спростував можливість такого сценарію, та децентралізований резерв може забезпечити додатковий спосіб, щоб зберігати прив’язку в циклах скорочення, а це зменшить рефлексивність системи».