У середу ц іна XTZ зросла більше ніж на 7% і перевищила позначку в 3,00 долара.

Протягом наступних двох-трьох місяців в артість цієї криптовалюти може перевищити 13,00 доларів, якщо бики утримаються вище важливого рівня підтримки.

За словами Алі Мартінеса, прибутки можуть сягнути 450%.

Протягом останніх 24 годин Tezos торгувався вище і подолав позначку в 3,00 долара в результаті стрибка на 7%, що став можливий завдяки підйому на загальному крипторинку.

На момент написання цієї статті, нативний токен XTZ торгувався десь за 3,18 долара і у внутрішньоденній торгівлі сягнув максимуму в 3,23 долара. Дивлячись на графік XTZ/USD, ми бачимо, що криптовалюта піднялася вище рівня підтримки, який зафіксували наприкінці січня.

В результаті ще одного стрибка цна токена може піднятися ще вище, особливо якщо бики утримають ключові рівні підтримки в умовах поточних ринкових умов. Якщо ж це не вдасться зробити, то можливе падіння, і ціни можуть сягнути нових мінімумів нижче позначки в 2,00 долара.

Аналітик стверджує, що Tezos може зрости на 450% або й більше

Такий прогноз робить криптоаналітик Алі Мартінес. За його словами, на тижневому графіку видно, що ціна XTZ може зрости на 450%, якщо бики утримають свої позиції і будуть тримати ціни в зростаючому каналі, який спостерігається починаючи з жовтня 2019 року.

«Якщо нижня межа каналу в районі 2,50 долара продовжить триматися, XTZ може піднятися до верхньої лінії тренду на рівні 13,6 долара», — написав він у Twitter до того, як монета піднялася вище 3,00 долара.

Як зазначив аналітик, підйом до верхньої межі каналу може свідчити про значне зростання десь на 458%. Чи зростав так Tezos коли-небудь раніше?

У вересні 2020 року ціна Tezos впала більше ніж на 60%, а потім відбулося серйозне зростання, і монета піднялася від мінімуму в 1,70 долара до максимальних 8,00 доларів. У квітні 2021 року XTZ зростав, і його ціна зросла від мінімальної позначки більше ніж на 430%.

Нижня лінія тренду, яка у вересні минулого року виступала як підтримка, ще може запропонувати буфер, так необхідний бикам, щоб зробити ще один штурм угору.

Але якщо почне діяти негативний тиск, ймовірно, через такі макрофактори, як російсько-українська криза, підвищення ставок ФРС і негативне крипторегулювання, то Мартінес стверджує, що варто очікувати падіння нижче 2,00 доларів.

«Якщо [Tezos] проб'є рівень підтримки в 2,5 долара, може відбутися корекція в районі 1,80 долара», — написав він у Twitter.