У середу ввечері криптоактиви мали тенденцію до зниження, а коли в четвер вранці Росія почала атакувати Україну, вони опустилися ще більше.

Учора американські акції розпочали вільне падіння через посилення напруженості в Україні. Індекси SPX500 (-2,25%), DJ30 (-1,69%) і NASDAQ100 (-3,1%) опинилися в мінусі, оскільки інвестори втекли в безпечні активи.

О 15:30 за Києвом BEA оприлюднить попередні дані про ВВП за четвертий квартал 2021 року, і це може спричинити коливання на ринках.

Сьогодні вранці через вторгнення Росії в Україну нафта піднялася вище 97 доларів.

Кращі криптовалюти

Більшість монет з топ-20 в середньому втратили близько десятої частини своєї вартості. За останні 24 години п’ять із 10 найбільших криптовалют знизилися на двозначні цифри: Cardano втратив понад 15%, Avalanche опустився на 14%, Ethereum та BNB — на 12%, а XRP — більше ніж на 11%.

На момент написання статті біткоїн торгувався менше ніж за 35 000 доларів, тобто за добу знизився на 8%. Серед тих, хто не входить десятку кращих, Dogecoin, Polkadot і Polygon втратили більше 15%.

Кращі гравці

Ситуація виглядає ще гірше за межами топ-20, де мінімальні втрати становлять близько 8%. Chainlink знизився більше ніж на 17%, а Fantom, The Graph, Gala і Elrond втратили по 18%.

VeChain і AAVE втратили майже 17%. Theta Network, Harmony, Enjin Coin, Curve DAO Token і Loopring здешевшали на 19% через новини про те, що Путін оголосив війну Україні.

Збитки PancakeSwap становлять трохи менше 18%. Kadena втратила 19-20%, а Mina опустилася на 20%. Найбільші втрати у Convex Finance, що втратив майже чверть своєї вартості.

У тренді

Unifty надає рішення Contracts-as-a-Service, щоб цифрові митці та емітентам колекцій могли створювати власні контракти для різних цілей, при цьому їм не потрібно вміти кодувати. За останні 24 години цей токен здорожчав на 82%.

На тлі сумних та похмурих настроїв ACCEL зростає через новини про лістинг на Binance, який має відбутися сьогодні. За останні 24 години токен зріс на 18%. Це багатофункціональний актив, який стверджує, що переніс декілька функцій з реального світу у криптопростір.