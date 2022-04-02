Чому ціна Celer (CELR) зростає?

Починаючи з 13 березня ціна Celer зростає, і за останні чотирнадцять днів вона піднялася більше ніж на 96,8%. На момент написання статті Celer (CELR) торгувався за 0,07482 долара, токен дещо відкотився від свого денного максимуму на рівні 0,08257 долара. Проте він все ще залишався в зеленому і за останні 24 години збільшився на 9,23%.

Для більшості альткоїнів це був чудовий тиждень, деякі з них просто зросли до небес після того, як робили важливі заяви. Подібні біткоїну монети також відчули значне зростання цін і сягнули трьохмісячніх максимумів після серйозного падіння в лютому, що виникло через російське вторгнення в Україну.

У цій статті ми розглянемо сили, які стоять за поточним зростанням ціни CELR.

Чому ціна CELR зростає?

Перш ніж обговорювати фактори, які спричинили поточне зростання, хочемо спочатку пояснити, що ж таке Celer.

Двома словами, Celer або Celer Network — це рішення для масштабування рівня 2, що забезпечує прості, швидкі та безпечні позаланцюгові транзакції для смарт-контрактів, а також здійснення платежів. Його нативним токеном є CELR.

Основними причинами росту ціни на CELR стало те, що CERL обрали в якості рівня взаємодії, те, що в продукти cBridge додали новий блокчейн, а також той факт, що цей проєкт підтримує Conflux eSpace.

CELR обрали в якості рівня взаємодії

Оскільки CELR використовує позаланцюгову обробку транзакцій, щоб зменшити витрати на транзакції і одночасно збільшити швидкість обробки, його обрали в якості рівня взаємодії для BSC Application Sidechain (BAS) на BNB Smart Chain, і саме тому вартість CELR збільшується.

Celer почав підтримувати Conflux eSpace

Ця мережа додала до свого протоколу функціональні можливості мосту Conflux eSpace, щоб користувачі мали змогу працювати з різними блокчейнами.

29 березня у своєму блозі представники Celer Network повідомили, що здійснять таку інтеграцію і для початку своєї роботи з Conflux eSpace хочуть додати п’ять активів, а в майбутньому планується додавати більше активів. На даний момент Celer додав до своєї екосистеми вже понад 20 блокчейнів.

У продукти cBridge додали новий блокчейн

cBridge, який є одним із унікальних продуктів Celer Network, додав новий блокчейн, щоб забезпечити здійснення міжланцюгових транзакцій між блокчейнами. Завдяки цьому клієнти зможуть підключати свої активи через мережу Conflux та Ethereum, а також буде забезпечено безпечний зв'язок між цими двома блокчейнами для роботи з криптоактивами.