Сьогодні ціна Ripple (XRP) знизилась на 2%. Чому це сталося?

Хоча більшість криптовалют активно зростають, та деякі монети, зокрема Ripple (XRP), рухаються в протилежному напрямку. Для XRP день розпочався з падіння на 2%, а на момент написання статті токен вже зріс десь на 1,96%.

Ripple катався на американських гірках, тому не дивно, що за місяць і за тиждень його ціна майже на змінилася. Хоча ціни на інші криптовалюти зростають вдвічі, втричі або навіть в чотири рази.

У цій статті ми розглянемо фактори, які впливають на ціну Ripple.

Чому впала ціна XRP?

Хоча останнім часом ціна Ripple певною мірою зростала, але у більшості випадків цей приріст зникав так само швидко, як і з'являвся. Сьогодні XRP розпочав день із падіння, а потім дещо відновився і на момент написання статті збільшився приблизно на 1%.

Які ж фактори впливають на ціну токена Ripple (XRP)? Чому ціна не зростає навіть у той час, коли інвестори відчувають, що настав сезон альткоїнів? Спробуємо пояснити, що могло бути причиною падіння ціни XRP, і зосередимо свою увагу на останній розробці, а саме, нещодавньому вилученні 1 мільярда монет XRP.

З рахунку зняли 1 мільярд токенів XRP

У перший день нового місяця постачальник послуг Ripple DLT вилучив із депозитного рахунку рекордних 1 мільярд монет XRP, щоб додати якусь частину цієї кількості в оборотну пропозицію.

Важливо зазначити, що для Ripple є звичайною справою в перший день кожного місяця одноразово знімати зі свого депозитного рахунку якусь кількість XRP, а потім вводити їх в обіг. Однак, незважаючи на те, що такий крок завжди позитивно впливав на ціну XRP, цього місяця щось пішло не за планом: цей процес негативно позначився на ринковій ціні токена. Сьогодні Ripple впав на 2% відразу після його вилучення.

WhaleStats, найбільший трекер криптовалютних фондів, підтвердив, що токени Ripple вилучали з депозитного рахунку в два етапи: по 500 мільйонів XRP кожен. Згідно з повідомленнями WhaleStats і подробицями, які оприлюднили в Ripple, 1 квітня рано вранці з рахунку зняли токени загальною вартістю приблизно 811,39 мільйона доларів.

Після цієї новини ринкова капіталізація Ripple впала до 39,3 мільярда доларів, і монета поступилась своєю 6-ою сходинкою Solana.