Згідно з прогнозом Citi «Метавсесвіт та гроші», кількість користувачів екосистеми віртуального світу може збільшитися до 5 мільярдів.

Банк Citi опублікував новий звіт, у якому роблять прогноз, що метавсесвіт буде зростати, і протягом наступних кількох років його загальний адресний ринок (TAM) може досягти 13 трильйонів доларів.

У звіті Global Perspectives & Solutions (GPS), опублікованому в четвер, аналітики банку стверджують, що через зростання інтересу до метавсесвіту економіка віртуального світу може збільшитися до понад десяти трильйонів доларів протягом найближчих семи років.

Метавсесвіт, що не залежить від пристрою

Метавсесвіт є наступною ітерацією Інтернету, що поєднає в собі фізичну та цифрову реальність світу. Імерсивний досвід не буде спрямований лише на віртуальну реальність, а й буде «незалежним від пристрою». Відповідно до звіту GPS, доступ можна буде отримати через різні пристрої, зокрема смартфони, ПК та ігрові консолі.

Такий метавсесвіт може швидко розширюватися і налічувати до п’яти мільярдів користувачів, як зазначається у звіті.

«Виходячи з нашого визначення, ми оцінюємо, що до 2030 року загальний адресний ринок для економіки метавсесвіту може зрости до 8-13 трильйонів доларів», – йдеться у звіті банку.

Кілька проблем для вирішення

Концепція метавсесвіту не є абсолютно новою, хоча «справжній» інтерес до неї почав збільшуватися лише минулого року після того, як стали популярними невзаємозамінні токени (NFT). Те, що Meta Platforms (раніше відомий як Facebook) та інші великі технологічні компанії заходять в цю екосистему, це лише підвищує інтерес по всьому світу.

У 2022 році розробки у просторі віртуального світу переходять до такого етапу, коли багато елементів об'єднуються в Web3. Їх все більше й більше використовують у таких сферах, як мистецтво, ЗМІ, торгівля тощо.

Хоча аналітики Citi не вважають метавсесвіт «новою ітерацією Інтернету», на їхню думку, існують проблеми, які, можливо, потребують вирішення, і це буде сприяти подальшим інноваціям та розвитку.

Можливо, проблеми виникнуть через збільшення уваги до екосистеми з боку урядів та інших світових регуляторів. У банку вважають, що гравці в просторі метавсесвіту мають бути готові вирішувати проблеми, пов’язані з відмиванням грошей, правами власності та використанням цифрових активів і децентралізованих фінансів (DeFi).