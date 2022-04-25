Мінімальна ціна NFT-колекції Bored Ape Yacht Club (BAYC), яка є однією з найпопулярніших і швидкозростаючих, сягнула рекордного максимуму (ATH), оскільки його нативний токен (APE) також продовжує випереджати інші криптовалюти на ринку.

У цій статті ми зосередимося на причинах ажіотажу довкола цього проєкту, а також дізнаємося, чому мінімальна ціна NFT зросла до нового історичного максимуму.

NFT-колекція Bored Ape Yacht Club

Перш ніж розбиратися в причинах, чому мінімальна ціна NFT-колекції BAYC сьогодні піднялася до максимуму, хочемо спочатку пояснити, що ж таке BAYC.

Двома словами, Bored Ape Yacht Club — це NFT-колекція з 10 000 Bored Ape, кожен токен якої пропонує унікальний цифровий предмет колекціонування, що працюють на блокчейні Ethereum. Ці токени виглядають по-різному, вони можуть зображати від одягу та аксесуарів до настрою та виразу обличчя.

Власник NFT отримує ексклюзивні пільги, а також створили особистий клуб для багатих людей, куди можуть входити лише власники BAYC NFT.

Чому мінімальна ціна NFT BAYC зросла до нового ATH?

Є два основні фактори, що сприяють підвищенню мінімальної ціни на NFT-колекцію BAYC. Сюди належать: запуск метавсесвіту Bored Ape і збільшення ажіотажу навколо ApeCoin.

Запуск метавсесвіту Bored Ape

Yuga Labs повідомила у Twitter, що 30 квітня відбудеться запуск метавсесвіту Bored Ape. Крім того, на додаток до рекламного трейлера опублікували ще деякі деталі.

Окрім BAYC, цей метавсесвіт зможе підтримувати ще кілька популярних колекцій, як-от CryptoPunks, World Of Women, Meebits і спіноф Mutant Apes.

За даними Yuga Labs, ці NFT також відіграватимуть важливу роль у майбутньому метавсесвіті, адже завдяки Yuga Labs всі NFT-колекції, якими вони торгують, різко зросли у вартості. Однак Bored Ape не має шансів стати найбільшою за ринковою вартістю NFT-колекцією.

Також постійно ширяться чутки, що незабаром цей проєкт відкриє продаж цифрових ділянок, які можна буде придбати за APE.

Збільшення ажіотажу навколо ApeCoin

Ще одним фактором, що сприяв росту монети, є збільшення ажіотажу навколо ApeCoin (APE) (нативний токен NFT-колекції Bored Ape), ціна якого протягом останніх кількох тижнів активно зростала.