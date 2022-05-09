За останні кілька днів ринок криптовалют втратив понад 200 млрд доларів.

Протягом останніх кількох днів на ринку криптовалют спостерігається ведмежий тренд. За вихідні ринок втратив понад 200 млрд доларів, адже загальна ринкова капіталізація криптовалют впала з позначки в 1,7 трлн доларів до 1,5 трлн доларів.

Протягом останніх 24 годин цей ринок втратив майже 4% своєї вартості. Біткоїн не втримав свій основний рівень підтримки вище 35 000 доларів і зараз бореться біля точки в 33 000 доларів. Найближчими днями можуть спостерігатися подальші втрати.

Ether також опустився нижче психологічно важливого рівня в 2500 доларів, і, якщо він продовжить падати, можливо, бикам ЕТН доведеться захищати свої позиції вище позначки в 2000 доларів.

Протягом останніх 24 годин NEAR, нативний токен екосистеми Near, демонструє найкращі результати серед 20 найбільших за ринковою капіталізацією криптовалют. За цей період монета збільшила свою вартість на понад 7%.

Однак для поточного зростання NEAR немає якогось серйозного рушія. Цілком ймовірно, що NEAR буде важко підтримувати цей бичачий забіг, оскільки загальний крипторинок зараз переживає ведмежий тренд.

Ключові рівні, за якими варто стежити

Попри постійні позитивні результати 4-годинний графік NEAR/USDT залишається ведмежим. Однак технічні показники свідчать, що вартість NEAR повільно відновлюється.

Лінія MACD знаходиться нижче нейтральної зони, оскільки останні тижні NEAR перебував у ведмежому тренді. 14-денний RSI на рівні 50 показує, що NEAR більше не знаходиться в зоні перепроданості.

На момент виходу статті монета NEAR торгувалась за 11,07 долара. Якщо вона й далі буде зростати, то зможе подолати першу точку опору на рівні 12,40 долара. Однак другий рівень опору на позначці в 13,285 долара має обмежити подальший висхідний рух.

Оскільки загальний ринок й досі знаходиться в ведмежому тренді, NEAR може втратити свої прибутки. Можливо, до кінця дня NEAR доведеться захищати свій перший важливий рівень підтримки на позначці в 9,046 долара.