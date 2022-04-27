Протягом останніх 24 годин ринок криптовалют демонстрував низькі результати і незабаром може отримати нові втрати.

Загальний ринок криптовалют знову увійшов у ведмежий тренд, незважаючи на гарний початок тижня. За останні 24 години ринок втратив майже 5% своєї вартості, і зараз загальна ринкова капіталізація криптовалют становить 1,77 трлн доларів.

Сьогодні біткоїн впав більше ніж на 5% і зараз торгується десь за 38 000 доларів за монету. Ether також втратив понад 5% своєї вартості за останню добу і зараз торгується за 2847 доларів.

ZRX, нативний токен протоколу 0x, демонструє найкращі результати серед монет зі списку 100 найбільших за ринковою капіталізацією криптовалют. ZRX разом із STEPN стали єдиними серед 100 найкращих криптовалют, що зараз торгуються в зеленому.

За останні 24 години ZRX здорожчав на понад 9%, і це найкращий показник серед сотні провідних криптовалют.

Тривалому зростанню сприяє новина про те, що платформа 0x Labs зібрала 70 млн доларів у рамках нещодавнього раунду фінансування серії B. Цей раунд фінансування очолили Greylock та інші інвестори, зокрема Pantera, Sound Ventures, A.Capital, Jump Crypto, OpenSea, Coinbase, Brevan Howard, IOSG Ventures, Reid Hoffman та Jared Leto.

Ключові рівні, за якими варто стежити

4-годинний графік XRZ/USD зараз є позитивним, оскільки 0x продемонстрував гарні результати протягом останніх 24 годин. Технічні показники свідчать, що останні кілька днів ефективність монети були позитивною.

Лінія MACD знаходиться нижче нейтральної зони, але, якщо ралі продовжиться, незабаром може вийти з негативної зони. 14-денний RSI на рівні 55 показує, що ZRX більше не знаходиться в зоні перепроданості.

На момент виходу статті ZRX торгувався за 0,83750 долара. Якщо бики зможуть утримати контроль, то до кінця дня ZRX може перевищити перший важливий рівень опору на позначці в 0,9149 долара.

Однак на даний момент загальний крипторинок є ведмежим, і це може вплинути на результати ZRX у короткостроковій перспективі. ZRX може опуститися нижче першого важливого рівня підтримки в 0,7341 долара.

Попри ведмежий тренд, що панує на ринку, найближчим часом ZRX має з легкістю відстояти свою позицію вище рівня підтримки в 0,6810 долара.