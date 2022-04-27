За останні кілька років MicroStrategy інвестувала мільярди доларів у біткоїн і має намір збільшувати свої інвестиції.

Генеральний директор MicroStrategy Майкл Сейлор вважає, що біткоїн є менш ризиковим активом, ніж облігації. Таку заяву він зробив після того, як зробив великі ставки на Fidelity, яка нещодавно представила своїм клієнтам пенсійний план 401(k) з біткоїном.

Сейлор заявив каналу CNBC , що він у захваті від останньої пропозиції Fidelity і вірить, що вона зможе окупитися в довгостроковій перспективі. Fidelity Investments стала постачальником пенсійного плану в Сполучених Штатах, який запропонував біткоїн в якості опції для рахунків 401(k).

Ця компанія з управління активами заявила, що до середини року зробить своїм клієнтам доступною опцію біткоїну для плану 401(k). Компанія Fidelity володіє активами під управлінням на суму понад 2,7 трлн доларів, і наразі вона є найбільшим постачальником послуг 401(k) у Сполучених Штатах.

Сейлор був схвильований цією останньою розробкою і так прокоментував її:

«Біткоїн є цифровою власністю, і це робить його ідеальним активом для пенсійного плану», — заявив Сейлор каналу CNBC у вівторок. «Він є менш ризиковим активом, ніж облігації, акції, комерційна нерухомість чи золото. Він був створений для цього. Запропонувати пенсійний план 401(k) було складним технічним завданням, і Fidelity змогла зробити це. Тож ми раді, що можемо запропонувати план нашим співробітникам», – сказав він. «Fidelity доклала своєї руки до вирішення цієї проблеми, і тепер 80 млн американців володіють або раніше володіли цифровими активами».

Сейлор додав, що впровадження Fidelity заповнить важливий вакуум на ринку інвестиційних продуктів.

Протягом останніх місяців біткоїн демонстрував низькі результати і зараз торгується нижче 40 000 доларів за монету. Однак Сейлор стверджує, що він оптимістично налаштований щодо довгострокового потенціалу вартості цієї провідної криптовалюти. Він сказав:

«Максималісти купують щось, щоб передати своїм онукам, і роблять це, щоб усереднити вартість долара. Вони вже всі зайшли на ринок, тому не контролюють його. Технократи вірять в наступну велику технологічну мережу, як-от Google чи Facebook. Коли вони налаштовані оптимістично щодо технології, вони купують її. Якщо вони відчувають, що технологія буде знижуватися, вони продають цей актив. Трейдери залежно від їхнього настрою вважають, що це або ризиковий актив, або неризиковий актив. Прямо зараз вони думають, що біткоїн є ризиковим. Отож, якщо вони продають ризик, вони продають біткоїн».

Сейлор повідомив, що на даний момент трейдери та технократи контролюють ринок біткоїну, але у довгостроковій перспективі виграють максималісти.