Сумна реальність полягає в тому, що, оскільки ринок досі переживає хаос, який кілька місяців тому спричинив Celsius, кожен криптокредитор сьогодні піддається ретельній перевірці.

На сьогоднішній день Nexo виділяється з натовпу. Минулого тижня ця платформа оголосила, що придбала частку федерального банку Summit National Bank. У компанії неодноразово заявляли, що триматимуться осторонь беззаставного кредитування. Вони навіть зробили пропозицію про поглинання Celsius, адже ця діюча криптолендингова платформа ось-ось мала збанкрутувати (хоча, можливо, це був лише рекламний хід).

Однак зараз після проблем з регулюванням та цікавих змін у мережі з’явилося нове занепокоєння.

Регулювання

Минулого тижня вісім штатів подали проти Nexo позови про припинення діяльності. Знову повторюється давня історія про те, чи належать пропоновані продукти до цінних паперів. Не буду вдаватися в тонкощі, бо я не юрист, однак загроза виведення деяких продуктів з американського ринку, очевидно, може сильно вдарити по Nexo.

Регуляторні органи в Кентуккі звинуватили Nexo у неплатоспроможності та заявили, що без свого нативного токена NEXO компанія мала б «зобов’язання, (які б) перевищували її активи». Для тих, у кого погана пам’ять, Celsius знаходився у такій же ситуації до того, як призупинив виведення коштів та оголосив про банкрутство.

Токен Nexo має дуже низький обсяг торгів (1% від його ринкової капіталізації), і люди не розуміють, що якщо все перевернеться з ніг на голову, у Nexo буде значно менший шанс монетизувати свої активи, ніж це виглядає на папері. Звідси й занепокоєння.

Nexo переміщує кошти в мережі

У другій частині нашої статті розглянемо незвичне виведення коштів у мережі, яке зацікавило людей. Учора гаманець під назвою Nexo вилучив з MakerDAO понад 150 млн доларів.

https://twitter.com/WuBlockchain/status/1576016313918836736

Звичайно, багато людей стурбовані, адже ця ситуація схожа на ту, що була з Celsius. Як би там не було, але я був би здивований, якби Nexo збанкрутував зараз, коли на ринку спостерігається відносний спокій.

Однак той факт, що регулятори нещодавно подали позови про припинення діяльності Nexo, вносить нові барви. Але знову ж таки, можна було очікувати, що питання «цінний папір чи нецінний» виникне, і в Nexo повинні були знати та, ймовірно, знали, що це станеться.

Такі кроки викликали деякі суперечки на ринку, тому платформа Nexo опублікувала заяву, в якій уточнюється, що «ця звичайна транзакція, яку здійснили вчора, була погашенням кредиту, і її зробили відповідно до нещодавньої ринкової динаміки та стандартного управління казначейством компанії».

Як я до цього ставлюся? Я досі вважаю Nexo гарною компанією, але якби я мав там гроші, то сьогодні я би точно нервував трохи більше, ніж минулого тижня. Як я вже казав, коли падала Terra, прибутки, які зараз пропонують ці продукти, просто не варті ризику. Більшість платформ дозволяє заробити на біткоїні десь 4%, а базова ставка Nexo становить 3%-4%. Ви дійсно готові ризикнути всім заради цього?

Також викликає подив, що компанія Nexo не попередила ринок заздалегідь, щоб люди не турбувалися, адже очевидно, що хвилюватися вони будуть.

Зараз в іграх з ризиковими активами було б розумно утримуватися від продуктів, які генерують прибуток, доки ми не отримаємо більш чітку картину. Я дійсно вважаю, що в Nexo все добре, і, мабуть, галас здійняли просто на пустому місці. Хочу офіційно заявити, що я абсолютно вірю в Nexo, яку я проаналізував, порівнюючи з багатьма іншими компаніями цієї галузі, та ми не можемо знати напевно… І цим все сказано.