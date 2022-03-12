Чи дійсно кити активно скуповують Stacks (STX)?

Stacks стає все більш популярним завдяки його здатності робити Bitcoin таким же програмованим, як і Ethereum.

Зараз Stacks зростає не через свої фундаментальні здобутки, а тому що збільшилась активність китів.

Обсяги падають, але у внутрішньоденній торгівлі Stacks все-таки зберігає важливий рівень підтримки.

Stacks ( STX ) — це криптопроєкт, який розкриває потужність біткоїну і дозволяє використовувати його не лише як сховище вартості. Завдяки Stacks найбезпечнішу та найбільшу у світі криптовалюту за ринковою капіталізацією можна використовувати для створення смарт-контрактів. Це має важливе значення, оскільки завдяки безпеці, яку гарантує біткоїн, ним можна скористатися для створення високочутливих Dapps, особливо у DeFi-секторі.

Те, що Bitcoin можна зробити програмованим, має важливе значення і для Stacks. Завдяки цьому багато інвесторів хочуть вкладати свої кошти в Stacks, адже вони хочуть заробляти винагороди за стейкінг в біткоїнах. При стейкінгу Stacks інвестори отримують до 9,8% APY, і винагороди виплачують в біткоїнах.

Однак Stacks зазвичай рухається в тандемі із загальним крипторинком, і його поточна ціна є неочікуваною, враховуючи, що ринок криптовалют зараз ведмежий.

Активність китів спричинила ріст ціни

Протягом останніх 24 годин Stacks зріс більше ніж на 28%. Це сталося після раптового збільшення обсягів, що зараз зросли на понад 4800%. Таке раптове збільшення купівельних обсягів свідчить про те, що кити скуповують Stacks у величезних кількостях, і цим викликано поточне зростання цін.

Stacks сформував низхідний трикутник

Після активного зростання, завдяки якому Stacks сягнув максимуму в 1,9 долара, зараз цей актив сформував низхідний трикутник із потужною підтримкою на рівні 1,346 долара. Це свідчить про те, що після зростання, яке спричинила активність китів, обсяги торгів зараз падають.

Джерело: TradingView

Якщо обсяги купівлі Stack залишаться високими, і токен підніметься від рівня підтримки в 1,346 долара, найближчим часом він може знову спробувати подолати поріг в 1,9 долара. Якщо бики зможуть подолати внутрішньоденний максимум на рівні 1,9 долара, то наступним бар'єром може стати позначка вище 2,5 долара.

Проте, якщо поточне зростання було випадковим, і Stacks опуститься нижче підтримки в 1,346 долара, то в короткостроковій перспективі його ціна може опуститися нижче 1,07 долара.

Висновок

Протягом останніх 24 годин ціна Stacks зростала через активність китів. Однак обсяги торгівлі скорочуються, і зараз STX торгується на ключовому рівні підтримки.