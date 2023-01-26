Чи може Metacade уникнути великого криптокраху?

Крах FTX активно посприяв великому криптокраху 2022 року. Криптовалюта — це високоризиковий клас активів з високими прибутками, і фіаско FTX підкреслило внутрішні слабкі місця цієї галузі, на яких вона може навчитися.

Незважаючи на крах FTX, Web3 продовжує розвиватися. Абсолютно нові проєкти на кшталт Metacade (MCADE) демонструють той рівень інновацій, що можна знайти у криптопросторі. Читайте далі цю статтю і ви дізнаєтесь, чому MCADE може стати кращою інвестицією року.

Великий криптокрах: 2022 рік став роком, про який варто забути

Після великого обвалу криптовалют в 2022 році інвестори починають задаватися питанням, де може знаходитися дно ведмежого ринку. Біткоїн (BTC) уже втратив понад 75% своєї вартості, у той час як багато альткоїнів, зокрема Axie Infinity (AXS), Shiba Inu (SHIB) та Avalanche (AVAX), зазнають серйозного удару і вже знизилися на 90% відтоді, як встановили свої історичні максимуми в 2021 році.

Криптовалютний обвал мав катастрофічні наслідки для провідних гравців ринку: FTX — друга за величиною централізована біржа (CEX) на той час — оголосила про банкрутство через падіння цін і спричинила ще більше падіння всього ринку, коли обвалилася в листопаді 2022 року.

Капітуляція FTX значною мірою виникла через неправильне управління скарбницею з боку Сема Бенкмана-Фріда (SBF) і через розкрадання коштів користувачів, яке здійснила Alameda Research, хедж-фонд під контролем SBF.

Після того як на початку листопада стала очевидною неплатоспроможність FTX та Alameda, біржа FTX заморозила вилучення коштів. Як результат, вся криптовалюта, що зберігалася на цій платформі, була втрачена, і наразі незрозуміло, чи зможуть користувачі колись знову побачити свої цифрові активи. Це яскраво нагадало нам про невід’ємні ризики, пов’язані з централізацією, особливо в галузі, де вказівки регуляторів залишаються нечіткими.

Криптовалютний крах спричинив декілька серйозних втрат, більшість з яких торкнулися кастодіальних платформ під централізованим керівництвом. FTX, Celsius Network , Three Arrows Capital, Voyager і навіть Terra Ecosystem певною мірою нагадують про те, що під час криптокраху самостійний контроль є, безумовно, найбезпечнішим способом для інвесторів зберегти свої цифрові активи.

Ведмежі ринки не тривають вічно, і, можливо, зараз найкраще придбати Metacade

Незважаючи на обвал криптовалюти та поточний ведмежий ринок, у всьому світі є багато мільйонів інвесторів, які хочуть купувати активи, доки ціни низькі. Одним з найкращих варіантів зараз є Metacade . Це абсолютно новий проєкт, навколо нього поступово розгорається ажіотаж, тому він може повністю уникнути краху криптовалютного ринку.

Metacade нещодавно оголосив про початок передпродажу своїх токенів, причому першим інвесторам буде доступно 70% загальної пропозиції MCADE. За перші дев’ять тижнів цей проєкт зібрав майже 3,2 млн доларів США, і зараз прогнозують, що ця нова GameFi-платформа принесе значні прибутки.

Що таке Metacade?

Metacade — це перша аркада, яка керується спільнотою, та найбільший блокчейн-проєкт такого роду. Ця платформа матиме багато різних аркадних ігор типу Рlay-to-Еarn ( P2E ), починаючи від класичних ігор і закінчуючи новими іграми, створеними спеціально для аркади метавсесвіту.

Metacade прагне стати соціальним центром для користувачів Web3 і вже привабив значну кількість прихильників. Користувачі тут можуть дізнатися останні тенденції, отримати поради та підказки стосовно різноманітних блокчейн-ігор, а також скористатися багатьма можливостями для заробітку безпосередньо на платформі.

Як працює MCADE?

Граючи в звичайні чи змагальні ігри, геймери можуть проходити нескінченні рівні P2E-ігор. Metacade проводитиме турніри, де гравці зможуть позмагатися один з одним за шанс виграти головні призи, які виплачуються в токенах MCADE.

Metacade також представить механізм Create2Earn, що дозволить спільноті отримати винагороди за обмін інформацією та створення контенту на платформі. Контент може включати альфа-версію ігор, огляди на ігри, аналітику та взаємодію з іншими користувачами — усе це дозволить творцям контенту отримати винагороду в токенах.

Функція Work2Earn — це ще один спосіб отримати криптовалютний дохід в Metacade. Користувачі зможуть знайти тут оплачувану роботу, як короткострокові підробітки, так і повну зайнятість в компаніях Web3. Metacade спрямований на підтримку користувачів, які хочуть розпочати свою кар’єру в блокчейні.

Metacade (буквально) змінює правила гри

Metacade створють геймери і для геймерів. Однією з цілей його команди є підтримка майбутнього власне блокчейн-ігор, а програма Metagrants заохочує розробників сприяти інноваціям у просторі.

Розробники зможуть запропонувати свої ігрові ідеї, а спільнота проголосує та визначить, в які нові ігри учасникам хочеться найбільше грати. Ідеї-переможці отримають фінансування на ранньому етапі через програму Metagrants, і їх запустять на Metacade, а це дозволить вносити у Web3-простір абсолютно нові ігри та рухати вперед всю ігрову індустрію.

Чи зможе MCADE досягти 5 доларів у 2023 році?

Metacade вже починає набирати обертів, незважаючи на капітуляцію FTX і криптовалютний крах 2022 року. У рамках передпродажу токени швидко розпродаються, і незабаром токен MCADE запустять на децентралізованих біржах ( DEX ), а це ще більше сприятиме його росту.

Експерти прогнозують, що коли ринок відновиться після криптообвалу, ціна цього токену просто вибухне. До 2025 року вартість MCADE може сягнути 5 доларів США, а це в 250 разів більше, ніж на момент завершення передпродажу.

Чи варто купувати MCADE?

Передпродаж MCADE пропонує чудову інвестиційну можливість. Спочатку токен коштував лише 0,008 долара, під час передпродажу його ціна поступово зросла до 0,02 долара. Крах FTX не вплинув на попит на MCADE, і прогнозують, що токен буде розпродано на кожному етапі передпродажу.

Щоб придбати MCADE за найкращою ціною, інвесторам потрібно поквапитися. Хто долучається першим — отримує найкраще: на кожному етапі передпродажу ціна зростатиме. Схоже, Metacade є одним із небагатьох проєктів, що може уникнути ведмежого ринку, саме тому він стане гідним доповненням до будь-якого інвестиційного портфелю.