Основні тези

Так склалося історично, що Ethereum перевершує біткоїн під час бичачих забігів

На початку року ця модель змінилася, зараз домінування біткоїну зростає

Наш аналітик Ден Ешмор вивчив історію та покаже, як і чому змінюється ця модель

Фліппінг, га? Ніщо не викликає такі дискусії в криптоколах, як цей термін.

Якщо розглядати сценарій, за яким Ethereum обганяє біткоїн та займає перше місце в рейтингу криптовалют, фліппінг може бути як неминучим, так і ілюзорним, залежно від того, кого запитати.

Не впевнений, що хочу глибоко занурюватися в цю дискусію, бо боюся, які повідомленням мені будуть писати у Twitter, але сьогодні, копаючись у даних про Ethereum та біткоїн, я помітив щось досить цікаве.

Ethereum тісно пов’язаний з біткоїном

По-перше, це очевидно. Ethereum напрочуд пов’язаний з біткоїном, бо це криптовалюта, і доля кожної криптовалюти пов’язана з долею флагманської монети (на графіку зображено помаранчевим кольором). Це ми вже знаємо.

На графіку нижче показано, наскільки тісними були ці відносини з моменту запуску Ethereum у 2015 році.

Хоча ці два кращі друга слідують один за одним на графіках цін, та є сценарії, коли вони трохи розходяться. Відоме співвідношення ETH/BTC — це те, за чим особливо уважно стежать фанати Ether.

У червні 2017 року цей кофецієнт досяг максимуму на рівні близько 0,15, а потім до кінця року опустився до 0,025. Сьогодні він дорівнює близько 0,07.

На бичачих ринках Ether поводиться краще, ніж біткоїн

Можливо, ви помітили, що попередній графік ETH/BTC нагадував загальний крипторинок своїми численними злетами та падіннями.

Я побудував графік ціни біткоїну проти цього співвідношення ETH/BTC. Дійсно, це співвідношення зростає, коли біткоїн піднімається, і падає, коли біткоїн знижується. Якщо використати ціну біткоїну як проксі-показник для всієї галузі, можна зробити висновок, що співвідношення ETH/BTC зростає на бичачих ринках і падає на ведмежих.

Це має сенс. Біткоїн часто називають монетою бумерів. Мені цей вислів дуже подобається, хоча він, до речі, використовується як образа. Та це прізвисько пояснюється тим, що під час бичачих ринків біткоїн дійсно рухається, як пенсіонер, порівняно з альткоїнами.

Ether може бути найбільшим з альткоїнів, та він все одно обганяє біткоїн, коли на арену виходять бики.

З іншого боку, коли вечірка закінчується, біткоїн випереджає всіх. І під випередженням я маю на увазі, що він падає на 60%, а не на 70%. Ось така сьогодні реальність.

У 2023 році шаблон змінюється

Однак графіки цін показують щось інше. Через місяць після початку нового року біткоїн різко зріс, а співвідношення ETH/BTC знизилося — абсолютна протилежність тому, що відбувалося раніше.

Я склав графік їхнього співвідношення від початку листопада, коли світ дізнався про розваги та ігри Сема Бенкмана-Фріда, і криптовалюта впала, а біткоїн знизився до 16 000 доларів.

На графіку видно, що модель залишилася такою, як очікувалося, тобто цей коефіцієнт знизився, коли криптовалюта та біткоїн просіли. Але коли розпочався 2023 рік, крипторинок почав відновлюватися , і біткоїн різко зріс. Єдина проблема полягає в тому, що ETH не послідував за ним, а коефіцієнт впав з 0,077 (станом на 11 січня) до 0,068 на даний момент, хоча біткоїн за цей період піднявся з 17 400 доларів до майже 23 000 доларів США.

Чому так сталося? Чесно, не знаю. Це незвично.

Від початку року біткоїн зріс на 36%, а Ether — лише на 29%. Проте, дивлячись на здобутки інших альткоїнів, бачимо, що, можливо, справа тут не в ефірі. Біткоїн затьмарює багатьох з них, хоча навіть лідери ринку мають не настільки високі здобутки, як раніше (зверніть увагу, що я видалив з графіку Solana, яка цьогоріч зросла на 125% після того, як зазнала нищівного удару через зв’язки із Семом Банкманом-Фрідом та через те, що багато проєктів залишили цей блокчейн наприкінці минулого року).

Чесно кажучи, це був дивовижний підйом біткоїну з глибин болісного ведмежого ринку. Решта гравців ринку не зовсім готові забути Армагеддон 2022 року, тоді багато альткоїнів впали на понад 90%.

Ethereum мав не такі погані результати, але все одно впав з історичного максимуму в майже 5000 доларів. Безкоштовні гроші та стимулюючі пакети часів пандемії закінчилися. Зараз інше середовище, і розпалити ажіотаж навколо альткоїнів стає складніше.

Наратив Web3 похитнувся. NFT зазнають серйозного удару. Немає сумнівів, що історії про ETH стали неактуальними. Я вже писав про те, як знизиться інституційне впровадження криптовалют, і що знадобиться багато часу, щоб виправити репутацію цього сектора.

Це ж актуально і для біткоїну. Можливо, це більше стосується ETH та альткоїнів, яким потрібно зробити ще більше, щоб повернути довіру інвесторів.