Чи може Ripple відновитися після позитивного рішення SEC? Порівняння цінових прогнозів Metacade та XRP на 2023-2030 роки.

Прогноз ціни XRP нещодавно постраждав після того, як його материнська компанія, Ripple, стала об’єктом гучного судового процесу з американськими регуляторами. Однак нещодавно з’явилися новини, які можуть покращити довгострокові перспективи Ripple та XRP.

Також у Web3 середовищі, компанія Metacades (MCADE) оголосила про запуск на декількох біржах цифрових активів після значного успіху під час presale токенів MCADE. Інвестори налаштовані оптимістично щодо майбутнього як XRP, так і MCADE – але який токен найкраще купувати зараз?

Бичачий розвиток подій для Ripple та Metacade

Компанія Ripple (XRP) отримала позитивні новини щодо судової справи з Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC). SEC висунула звинувачення проти Ripple у 2020 році на підставі того, що XRP, цифровий актив, створений Ripple, є незареєстрованим цінним папером, а не криптовалютою.

Моніка Лонг, президент Ripple, сказала CNBC, що вона “дуже сподівається” на позитивний результат судового розгляду в Комісії з цінних паперів і бірж США пізніше в 2023 році. Позитивні новини спричинили різке зростання ціни XRP, оскільки за один день токен подорожчав більш ніж на 30%.

Довгостроковий прогноз ціни XRP покращився завдяки нещодавнім чуткам. Тим часом, Metacade продовжує робити великі успіхи: проект оголосив, що токен MCADE буде випущений на UniSwap 6 квітня.

Metacade щойно завершила дуже успішний presale захід, на якому було залучено $16.35m від криптоінвесторів на ранніх стадіях. За IDO UniSwap послідують два лістинги на CEX: Bitmart у квітні та MEXC на початку травня.

Що таке XRP?

XRP – це цифровий актив, створений американською фінтех-компанією Ripple Labs. Токен був розроблений як міст для міжнародних транзакцій, пропонуючи високошвидкісну і недорогу альтернативу традиційним методам оплати.

XRP побудована на децентралізованій мережі, яка не контролюється жодним суб’єктом. Крім того, що XRP може використовуватися фінансовими установами для забезпечення миттєвої ліквідності для транскордонних транзакцій, він також є рідною валютою реєстру XRP Ledger. Ця децентралізована мережа блокчейн може підтримувати розробку децентралізованих додатків (dApps).

Прогноз ціни XRP: Чи може XRP досягти $1 у 2023 році?

Будь-який позитивний результат судової справи Ripple з Комісією з цінних паперів і бірж широко розглядається як такий, що спричинить масивний тиск на покупку токена XRP. Криптовалюта має реальну корисність, а її мережа вже прийнята великими фінансовими установами, включаючи Банк Англії та Santander.

Довгостроковий прогноз ціни XRP передбачає, що вона становитиме $4,20 за умови, що справа SEC досягне позитивного завершення в найближчому майбутньому. У 2023 році інвестори можуть очікувати значних цінових змін, оскільки короткостроковий прогноз ціни XRP націлений на рівень опору в $1.

Що таке Metacade?

Metacade – це комплексна GameFi платформа, яка пропонує найбільшу колекцію аркадних ігор, що працюють за принципом “грай і заробляй” (P2E), працюючих на блокчейні. У той час як більшість GameFi платформ пропонують лише один ігровий досвід, Metacade пропонує геймерам широкий вибір ігор, а також щедрий потенціал криптовалютної винагороди.

Metacade також прагне стати головним центром для користувачів Web3, впроваджуючи кілька унікальних механізмів заробітку в метапросторі. Проект виводить механіку P2E на новий рівень і може слугувати інвесторам, підприємцям та геймерам завдяки широкій пропозиції блокчейну.

Як працює MCADE?

Токен MCADE використовується для винагороди гравців у метаверсійній аркаді. Власники токенів також можуть вкладати MCADE на платформі, щоб отримувати пасивний дохід і голосувати за пропозиції щодо управління, щоб допомогти досягти консенсусу в проекті, керованому спільнотою.

Метавсесвітня аркада запропонує як казуальний, так і змагальний геймплей для ентузіастів блокчейн-ігор. Гравці можуть грати соло і заробляти нагороди, намагаючись побити свій рекорд, або приєднатися до турнірів з платним входом, щоб отримати шанс виграти значні криптовалютні призи.

Metacade також винагороджуватиме творців контенту за внесок у спільноту через функцію Create2Earn. Цей елемент платформи винагороджуватиме користувачів токенами MCADE за те, що вони публікують огляди ігор, діляться альфа-версіями та взаємодіють з публікаціями інших членів спільноти.

Проект буде розміщувати оголошення про відкриті вакансії на криптовалютній дошці оголошень в рамках функції Work2Earn. Work2Earn з’єднає користувачів блокчейну з оплачуваними ролями в деяких з найгарячіших стартапів Web3 і навіть може включати разові роботи, такі як тестування нових P2E-ігор перед їх офіційним виходом.

Чи може MCADE досягти $0,50 у 2023 році?

Presale токенів MCADE дав значний імпульс новому проекту, який, як очікується, принесе значні прибутки від поточного рівня цін. Незабаром MCADE буде запущено на різних біржах цифрових активів після того, як під час presale ціна токена зросла з $0,008 до $0,02.

Очікується, що до кінця 2023 року MCADE досягне рівня ціни в $0,50 – це в 22 разів більше, ніж на момент завершення presale токена. Спекулянти в переважній більшості позитивно оцінюють перспективи проекту, оскільки він має унікальну ціннісну пропозицію в рамках руху GameFi і широку корисність для власного токена.

Прогноз курсу MCADE до XRP: Який токен варто купувати?

Оскільки судовий розгляд у Комісії з цінних паперів і бірж США наближається до завершення, прогноз ціни XRP може вибухнути в найближчі місяці і роки. З іншого боку, MCADE – це один з найцікавіших нових проектів у сфері GameFi, що має величезне значення для всієї ігрової індустрії.

Прогнози цін MCADE та XRP передбачають значні прибутки від поточного рівня цін. Metacade , ймовірно, принесе більший відсоток прибутку через те, що проект знаходиться на ранній стадії розвитку. Майбутній лістинг на біржі може стати ідеальним часом для додавання MCADE до довгострокового інвестиційного портфеля. Не пропустіть цю можливість, оскільки фінальний етап presale закінчується дуже скоро!